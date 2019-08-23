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İzmir'de uyuşturucu operasyonu

YAŞAM HABERLERİ  | 23.08.2019 19:52 | Son Güncelleme

 İZMİR'in Gaziemir ilçesinde, polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, arama yapılan bir evin, esrar ve 'skunk' imalathanesi olarak kullanıldığı ortaya çıktı.

İzmir'de uyuşturucu operasyonu

Davut CAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Gaziemir ilçesinde, polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, arama yapılan bir evin, esrar ve 'skunk' imalathanesi olarak kullanıldığı ortaya çıktı. Evde yapılan aramada, 100 kök Hint keneviri ve uyuşturucu yetiştirmek için kullanılan özel düzenek ele geçirilirken, 2 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Gaziemir ilçesindeki bir evde, 'skunk' yetiştirildiği ihbarı üzerine harekete geçti. Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, evin uyuşturucu imalathanesi olarak kullanıldığını belirledi. Evde yapılan aramada, esrar ve 'skunk' yetiştirilmek için kullanılan düzenek, tabanca ile buna ait şarjör ve 100 kök Hint keneviri ele geçirdi. Olayla ilgili olarak gözaltına alınan Z.R.N. ve A.G., emniyete götürüldü.

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İzmir'de uyuşturucu operasyonuİzmir'de uyuşturucu operasyonuİzmir'de uyuşturucu operasyonu

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