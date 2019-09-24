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İzmir'de uyuşturucu operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.09.2019 16:59 | Son Güncelleme

Dikili ilçesinde 38 kilogram esrar ele geçirildi, 5 kişi gözaltına alındı

İZMİR (AA) - İzmir'in Dikili ilçesindeki uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ve Dikili İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Deliktaş Mahallesi'nde durumundan şüphelenilen bir otomobili durdurmaya çalıştı.

İhtara uymayarak kaçan otomobil, kovalamaca sonrası durduruldu.

Araçtaki aramada 1,5 kilogram esrar ele geçirildi. B.Y. ve S.Y. gözaltına alındı.

Zanlıların adreslerinde 36,5 kilogram esrar, 20 gram kenevir tohumu ve hassas terazi bulundu.

Soruşturma kapsamında Z.Y, N.Y. ve A.M. de gözaltına alındı.

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Anahtar Kelimeler:
Dikili esrar uyuşturucu madde

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