İzmir’de uyuşturucu operasyonu

İzmir Menemen İlçe Jandarma ekiplerince bir adrese düzenlenen operasyonda çok sayıda uyuşturucu madde ve para ele geçirildi.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı tarafından Menemen ilçesi İnönü Mahallesinde ikamet eden Ü.B.’nin uyuşturucu madde ticareti yaptığı ve evinde uyuşturucu madde sakladığı duyumu alındı. Menemen İlçe Jandarma ekiplerince belirlenen adrese yapılan operasyonda, 530 gram kubar esrar maddesi, 142 gram ‘kristal’ diye tabir edilen uyuşturucu madde, 515 adet uyuşturucu hap, bir adet uyuşturucu kullanma aparatı, bir adet tabanca ve bir adet av tüfeği ile dokuz adet tabanca ve 13 adet av tüfeği fişeği, dört adet bıçak, altı adet cep telefonu ve üç adet sim kart, 83 bin 270 TL, 3 bin 15 Euro ve bin dolar, M.A. adına tanzim edilmiş sahte ehliyet ele geçirilmiş. Olayla ilgili Ü.B. isimli gözaltına alındı. Şüphelinin adli işlemleri devam ediyor.



