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  4. İzmir’de uyuşturucu operasyonu: 15 kilo bonzai ele geçirildi

İzmir’de uyuşturucu operasyonu: 15 kilo bonzai ele geçirildi

27.12.2020 11:23 | Son Güncelleme:
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İzmir’de uyuşturucu operasyonu: 15 kilo bonzai ele geçirildi

İzmir’in Konak ilçesinde bir adrese yapılan operasyonda 15 kilogram bonzai maddesi ele geçirilirken, 2 şüpheli yakalandı.İzmir İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde imal veya ticareti yapan şahıslara yönelik operasyon düzenledi.

İzmir’in Konak ilçesinde bir adrese yapılan operasyonda 15 kilogram bonzai maddesi ele geçirilirken, 2 şüpheli yakalandı.
İzmir İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde imal veya ticareti yapan şahıslara yönelik operasyon düzenledi. Konak ilçesi Kahramanlar Mahallesi’nde bulunan bir adrese düzenlenen operasyonda, 15 kilo 31 gram bozai maddesi ele geçirildi. Ekipler, adreste bulunan 2 şahsı yakalarken, şahıslar hakkında adli işlem başlatıldı.

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