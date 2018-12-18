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İzmir’de uyuşturucu operasyonu: 16 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 18.12.2018 12:31 | Son Güncelleme

İZMİR’de polisin uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlediği operasyonda, 'torbacı' diye tabir edilen 16 sokak satıcısı gözaltına alındı.

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR’de polisin uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlediği operasyonda, 'torbacı' diye tabir edilen 16 sokak satıcısı gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, bu sabah uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Teknik ve fiziki takip sonucunda belirlenen adreslere özel harekat polislerinin desteğiyle yapılan eş zamanlı baskınlarda, 'torbacı' diye tabir edilen 16 sokak satıcısı yakalandı. Adreslerde yapılan aramalarda ise çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi. Yakalanan şüpheliler sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

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