HABER

İzmir'de uyuşturucu operasyonu -2

YAŞAM HABERLERİ  | 23.08.2019 23:31 | Son Güncelleme

 İZMİR'in Gaziemir ilçesinde, polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, arama yapılan bir evin, esrar ve 'skunk' imalathanesi olarak kullanıldığı ortaya çıktı.

Davut CAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Gaziemir ilçesinde, polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, arama yapılan bir evin, esrar ve 'skunk' imalathanesi olarak kullanıldığı ortaya çıktı. Evde yapılan aramada, 100 kök Hint keneviri ve uyuşturucu yetiştirmek için kullanılan özel düzenek ele geçirilirken, 2 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Gaziemir ilçesindeki bir evde, 'skunk' yetiştirildiği ihbarı üzerine harekete geçti. Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, evin uyuşturucu imalathanesi olarak kullanıldığını belirledi. Evde yapılan aramada, esrar ve 'skunk' yetiştirilmek için kullanılan düzenek, tabanca ile buna ait şarjör ve 100 kök Hint keneviri ele geçirdi. Olayla ilgili olarak gözaltına alınan Z.R.N. ve A.G., emniyete götürüldü.

Tüylerin arasından çıkanı görenler gözlerine inanamadıTüylerin arasından çıkanı görenler gözlerine inanamadı
Kayıp şahsın gölette cesedi bulunduKayıp şahsın gölette cesedi bulundu
Uyuşturucu üretilen eve operasyon: 2 gözaltıUyuşturucu üretilen eve operasyon: 2 gözaltı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Emine Bulut cinayeti sonrası kendini dövdü!

Emine Bulut cinayeti sonrası kendini dövdü!

Anlamlı hareket! Konser gelirini bağışlıyor

Anlamlı hareket! Konser gelirini bağışlıyor

Başsavcılıktan Emine Bulut cinayeti açıklaması!

Başsavcılıktan Emine Bulut cinayeti açıklaması!

Emine Bulut cinayetinde yeni gelişme! Kardeşi detayları anlattı

Emine Bulut cinayetinde yeni gelişme! Kardeşi detayları anlattı

Erdoğan'dan partiden ayrılanlara dikkat çeken sözler

Erdoğan'dan partiden ayrılanlara dikkat çeken sözler

Ahmet Davutoğlu'na şok protesto: Buraya gelemez

Ahmet Davutoğlu'na şok protesto: Buraya gelemez

İlginizi Çekebilir

Ayakkabı Dünyasında 300 TL'ye Anında 50 TL indirim

Ayakkabı Dünyasında 300 TL'ye Anında 50 TL indirim

Ünlü inşaatçı ve bir noter çalışanı gözaltına alındı

Ünlü inşaatçı ve bir noter çalışanı gözaltına alındı

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Kurt yavrusuna yaptığı işkenceyi paylaştı

Kurt yavrusuna yaptığı işkenceyi paylaştı

Damat dehşeti: 3 kişi hayatını kaybetti

Damat dehşeti: 3 kişi hayatını kaybetti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Konya'da uzaklaştırma kararı verilen koca, eşini öldürdü

Uzaklaştırma kararı verilen koca, eşini öldürdü

Adana'da korkunç olay! 'Evleniyoruz' plakası ile geldi, dehşet saçtı

Korkunç olay! 'Evleniyoruz' plakası ile geldi, dehşet saçtı

İstanbul'da hastanede yangın

İstanbul'da hastanede yangın

Kendisine uyuşturucu sattırmayan mahalleliyi vurdu

Kendisine uyuşturucu sattırmayan mahalleliyi vurdu

Ordu'da iki gurup arasında silahlı kavga: Yaralılar var

Ordu'da iki gurup arasında silahlı kavga: Yaralılar var

Denizli'de bir kadın 4 saat boyunca darp edilip cinsel istismara uğradı

Kan donduran olay! 4 saat boyunca cinsel istismara uğradı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.