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İzmir'de uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklu

YAŞAM HABERLERİ  | 21.08.2019 17:31 | Son Güncelleme

AYDIN'da düzenlenen eş zamanlı uyuşturucu operasyonlarında  1301 kök Hint keneviri ve 1 kilo kubar esrar ele geçirildi.

İzmir'de uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklu

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)- AYDIN'da düzenlenen eş zamanlı uyuşturucu operasyonlarında 1301 kök Hint keneviri ve 1 kilo kubar esrar ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 4 kişiden 3'ü tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kuyucak'un Çobanisa Mahallesi ve Karacasu'nun Karacaören Mahallesi'nde uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisine ulaştı. Harekete geçen ekipler, düzenledikleri eş zamanlı operasyonlarda 1301 kök Hint keneviri bitkisi ve 1 kilo 20 gram kubar esrar ele geçirdi. Olayla ilgili gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 4 şüpheliden 3'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, 1'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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İzmir'de uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklu

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