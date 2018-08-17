İzmir'de uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı

Faruk ÇARK/BEYDAĞ (İzmir), (DHA)- İZMİR'in Beydağ ilçesinde bir ev ile mısır tarlasında yapılan aramalarda, 53 kilo 25 gram kubar esrar ve 73 kök Hint keneviri ele geçirildi. Uyuşturucuyla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.
Beydağ İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Beydağ'ın kırsal Karaoba Mahallesi'nde yaşayan E.K., İ.K., Ö.K., S.K.'nin mısır tarlasında Hint keneviri yetiştirildiğini tespit etti. Ödemiş Cumhuriyet Savcılığı'ndan alınan arama izniyle operasyon yapan jandarma ekipleri, mısır tarlasında ve çevresinde 73 kök Hint keneviri ele geçirdi. Şüphelilerin evinin bahçesinde ise 53 kilo 25 gram kubar esrar bulundu. Uyuşturucuya imha edilmek üzere el konuldu. Olayla ilgili şüpheliler E.K., İ.K., Ö.K., S.K., gözaltına alınarak sorgulama ve ifade işlemleri için İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.
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