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İzmir’de uyuşturucu satıcılarına balyoz gibi inen operasyonlar: 17 tutuklama

09.03.2021 17:30 | Son Güncelleme:
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İzmir’de uyuşturucu satıcılarına balyoz gibi inen operasyonlar: 17 tutuklama

İzmir’de, geçtiğimiz hafta içerisinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 67 şüpheli hakkında işlem yapıldı, baskınlarda 17 kişi tutuklandı.

İzmir’de, geçtiğimiz hafta içerisinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 67 şüpheli hakkında işlem yapıldı, baskınlarda 17 kişi tutuklandı. Operasyonlarda ise çok sayıda uyuşturucu maddeler ele geçirildi.
İzmir İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik mücadelesini sürdürüyor. Bu kapsamda ekipler, 1-7 Mart tarihlerinde çeşitli operasyonlara imza attı. Operasyonlarda toplamda 67 şüpheli hakkında işlem başlatılırken, soruşturmalar kapsamında 17 kişi tutuklanarak cezaevine konuldu.
Uyuşturucu satıcılarına balyoz gibi inen baskınlarda; 4 kilo 663 gram esrar ve skunk, 2 kilo 124 gram sentetik kannabinoid, 3 bin 354 yeşil reçeteyle satılan ilaç, 242 gram metamfetamin, 274 ecstasy, 33 gram eroin, 1 kök kenevir ile 5 tabanca, 2 tüfek, 196 fişek ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 7 bin 10 lira ele geçirildi.

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