İzmir’de uyuşturucu satıcılarına operasyon

İZMİR (AA) - İzmir'de uyuşturucu satışı yapanlara yönelik operasyonda 7 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucuya ulaşılabilirliğin engellenmesi ve kamu düzenini sağlamak amacıyla kent genelinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Narkotik dedektör köpeklerinin de kullandığı operasyona Özel Harekat polisleri de destek verdi.

Söz konusu adreslere yapılan operasyonda 690 esrar, 3 ruhsatsız tabanca, 120 tabanca mermisi, 1 kuru sıkı tabanca, 4 ruhsatsız av tüfeği ve 49 av tüfeği fişeği ele geçirildi.

Ekipler, adreslerde bulunan ve tarihi eser olduğu değerlendirilen 2 küp ve 2 pipo ağzına da el koydu.

Operasyon kapsamında 7 kişi gözaltına alındı.

