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İzmir’de uyuşturucu tacirlerine operasyon: 6 kişi gözaltına alındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.11.2019 07:19 | Son Güncelleme

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, 3 farklı adreste gerçekleştirdikleri operasyon neticesinde 6 kişi gözaltına alındı.İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, il genelinde uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, 3 farklı adreste gerçekleştirdikleri operasyon neticesinde 6 kişi gözaltına alındı.
İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, il genelinde uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. 3 farklı adrese yönelik düzenlenen operasyonla 228 adet uyuşturucu hap ve 3 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Gözaltına alınan 6 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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