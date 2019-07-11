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İzmir'de üzerlerine yıldırım düşen baba ve kızı öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 11.07.2019 08:29 | Son Güncelleme

 İZMİR'in Kınık ilçesinde tütüncülük yaparak geçimini sağlayan Bayram Türkmen (47) ile kızı Tülin Türkmen (14), etkili olan sağanak sırasında kurutmak için dışarı bıraktıkları tütünlerin üzerini örtmek isterken, yıldırım düşmesi sonucu öldü.

İzmir'de üzerlerine yıldırım düşen baba ve kızı öldü

Cevdet ŞEN/KINIK (İzmir), (DHA)- İZMİR'in Kınık ilçesinde tütüncülük yaparak geçimini sağlayan Bayram Türkmen (47) ile kızı Tülin Türkmen (14), etkili olan sağanak sırasında kurutmak için dışarı bıraktıkları tütünlerin üzerini örtmek isterken, yıldırım düşmesi sonucu öldü.
Olay, saat 02.00 sıralarında kırsal Hamzalı Mahallesi Su Deposu mevkiinde meydana geldi. Geçimini tütüncülük yaparak sağlayan 3 çocuk babası Bayram Türkmen, ilçede etkili olan sağanak yağış nedeniyle kurutmak için beklediği tütünlerinin üzerini örtmek için yaşadıkları barakadan çıktı. Yanına kızı Tülin Türkmen'i de alan Türkmen, tütünlerin üzerini örterken, üzerlerine yıldırım düştü. Bayram Türkmen ve kızı Tülin Türkmen ağır yaralanırken, yakınları sağlık ekiplerine haber verdi.
Bölgeye sevk edilen ambulans, çamura saplandı. Jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmanın ardından çamurdan kurtarılan ambulans, olay yerine ulaştı. Ekiplerin yaptığı kontrolde, baba ve kızının yaşamını yitirdiği belirlendi. Bayram ve kızı Tülin Türkmen'in cansız bedenleri, Bergama Necla Mithat Öztüre Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.
SERALARI SU BASTI, 200 KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ
Bu arada, yaklaşık 15 dakika etkili olan sağanak yağış nedeniyle Dündarlı ve Poyracık meralarındaki domates kurutma sergilerinde çalışan işçilerin kaldığı seraları su bastı. Kınık Belediyesi ve İzmir Büyükşehir Belediyesi Kınık itfaiye ekipleri tarafından seralardan çıkartılan, aralarında çocukların da bulunduğu 200 kişi, Gençlik Spor Müdürlüğü'ne ait Poyracık Kapalı Spor Salonu'na yerleştirildi. Kınık Belediyesi tarafından 200 kişilik gruba gıda ve giyim yardımı yapıldı.
Kınık Belediye Başkanı Sadık Doğruer, "Aşırı yoğış sonucu yaşanan su baskınlarının haber alınmasıyla beraber Kınık Belediye Başkanlığı, Kınık Kaymakamlığı, AFAD İzmir Büyükşehir İtfaiyesi ve tüm resmi kurumlar ile koordineli bir şekilde çalışarak 200 kişi mahsur kaldıkları yerden alınarak Poyracık'taki kapalı spor salonuna yerleştirildi. Belediyemiz fırını ve sosyal tesislerinden 200 kişinin ihtiyaçları karşılanmıştır Hamzalı Mahallesi'nde meydana gelen Yıldırım düşmesi sonucu 2 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir, hayatını kaybeden Bayram Türkmen ile kızı Tülin Türkmen'e Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum" dedi.

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