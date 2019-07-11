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İzmir'de üzerlerine yıldırım düşen baba ve kızı öldü (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.07.2019 09:46 | Son Güncelleme

EKİPLER KINIK'TA SEFERBER OLDU İzmir'in Kınık ilçesinde sabaha karşı etkili olan yağmur ve şiddetli fırtına sırasında tarlalarındaki tütünlerin üzerini örtmeye çalışan İbrahim Baştürk (46) ve kızı Tülay Baştürk (15) hayatını kaybetti.

İzmir'de üzerlerine yıldırım düşen baba ve kızı öldü (2)

EKİPLER KINIK'TA SEFERBER OLDU
İzmir'in Kınık ilçesinde sabaha karşı etkili olan yağmur ve şiddetli fırtına sırasında tarlalarındaki tütünlerin üzerini örtmeye çalışan İbrahim Baştürk (46) ve kızı Tülay Baştürk (15) hayatını kaybetti. Yağmur ve fırtına bölgedeki mevsimlik tarım işçilerinin yaşamını da olumsuz etkiledi. İşçilerin konakladığı çadırlar fırtına nedeniyle uçtu. Çadırlardaki eşyalar da kullanılmaz hale geldi. Açıkta kalan 240 vatandaş, ilçedeki spor salonuna yönlendirildi. İzmir Büyükşehir Belediyesi, Kınık Belediyesi, Kınık Kaymakamlığı, AFAD ekipleri harekete geçip, bölgeye hem teknik, hem de insani yardım sağlamaya başladı.
Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı beş araç ve 22 personeliyle yağmur ve fırtınanın etkilediği bölgede görev yapıyor. Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı görev başındaki 10 personeliyle birlikte işçi ve ailelerine sabah kahvaltısı, öğle ve akşam yemeği çıkarıyor. Giyecek ve battaniyenin yanı sıra bebekler için de bez ve hijyenik malzeme temin ediliyor. Büyükşehir Belediyesi olaydan etkilenen vatandaşlara psikolojik destek de sağlıyor. Yerel Hizmetler Daire Başkanlığı'na bağlı 8 personel de eksiklerin tespiti ve sorunların çözümü için alanda görev yapıyor. Çalışmaları İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Buğra Gökçe koordine ediyor.

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İzmir'de üzerlerine yıldırım düşen baba ve kızı öldü (2)İzmir'de üzerlerine yıldırım düşen baba ve kızı öldü (2)

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