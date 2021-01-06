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  4. İzmir’de vahşet: Babasını 25 yerinden bıçaklayarak öldürdü

İzmir’de vahşet: Babasını 25 yerinden bıçaklayarak öldürdü

06.01.2021 22:09 | Son Güncelleme:
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İzmir’in Karabağlar ilçesinde psikolojik sorunları olduğu iddia edilen bir kişi, babasını 25 yerinden bıçaklayarak öldürdü.

İzmir’in Karabağlar ilçesinde psikolojik sorunları olduğu iddia edilen bir kişi, babasını 25 yerinden bıçaklayarak öldürdü. Cinayet zanlısı daha sonra karakola giderek suçunu itiraf etti.

Olay, öğle saatlerinde Reis Mahallesi Yıldız Caddesi üzerinde bulunan 4 katlı bir apartmanın 2’inci katında meydana geldi. İddiaya göre psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen Bahadır A. (43), birlikte yaşadığı babası Orhan A. (78) ile evin salonunda tartışmaya başladı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine Bahadır A., babasını 25 yerinden bıçakladı. Olay sonrası soğuk kanlılıkla saat 18.00 sıralarında polis merkezine giden zanlı, işlediği cinayeti polise itiraf etti.

Bahadır A.’nın suçunu itiraf etmesi üzerine olay yerine giden polis ekipleri, evde yaptığı incelemede Orhan A.’yı yerde hareketsiz yatar halde buldu. Yaşlı adamın öldüğünün belirlenmesi üzerine olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Olay Yeri İnceleme Ekipleri, evde çalışma yaparken, cinayette kullanıldığı düşünülen bıçak evin banyosunda bulundu. Oğlu tarafından öldürülen yaşlı adamın cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Zanlıdan korkunç itiraf
Öte yandan babasını öldürdükten sonra polis merkezine teslim olan Bahadır A.’nın kan donduran ifadesi ortaya çıktı. Zanlının ifadesinde, babasının uzun yıllardır kendisine kötü davrandığını ileri sürerek, öğle saatlerinde babasının evin salon kısmında oturduğu sırada tartıştıklarını ve daha önceden yanına aldığı bıçakla babasını yaklaşık 25 kez bıçakladığını, olay sonrası babasını öldürmek için kullandığı bıçağı banyoya bıraktığını, daha sonra ellerini yıkayıp, elbiselerini değiştirdiğini söylediği öne sürüldü. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında Bahadır A., Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliğine götürüldü. Psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen Bahadır A.’nın emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

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