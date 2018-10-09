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İzmir'de valiz içinde kadın cesedi bulunması

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.10.2018 10:35 | Son Güncelleme

Kadını boğarak öldürdüğünü itiraf eden zanlı tutuklandı

İZMİR (AA) - İzmir'in Menemen ilçesinde, 7 Haziran'da sazlık alanda valiz içinde cesedi bulunan kadının katil zanlısı tutuklandı.

Seyrek Mahallesi'ndeki sazlık alanda valiz içinde cesedi bulunan Melahat Mersinli'nin (66) katil zanlısı olarak gözaltına alınan Ö.K. ile olayla bağlantıları olduğu gerekçesiyle gözaltına alınan 8 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden, suçunu itiraf eden Ö.K. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, 3'üne adli kontrol şartı uygulanan 8 şüpheli ise serbest bırakıldı.

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- Olay

Seyrek Mahallesi'ndeki sazlık alanda yavru köpeğini arayan bir kişi, siyah bir valiz içerisinde ceset olduğunu fark edince durumu polise bildirmişti.

Polis ekipleri, üzerinden kimlik çıkmayan cesedin, Melahat Mersinli'ye ait olduğunu belirlemişti. Başlatılan soruşturma kapsamında, ölen kadının katil zanlısı olduğu tespit edilen Ö.K, Ankara'da, yakınları olduğu öğrenilen diğer şüpheliler ise İzmir'de gözaltına alınmıştı.

Çeşitli suçlardan sabıkası bulunan ve ifadesinde suçunu itiraf eden şüpheli Ö.K, yakını olan Melahat Mersinli ile birlikte tefeciden yaklaşık 50 bin lira para aldıklarını, parayı ödeyemediği için tartıştıklarını anlatmıştı.

Zanlı, ifadesinde, Mersinli'yi boğarak öldürdükten sonra valize koyduğunu, ardından da sazlık alana attığını kaydetmişti.

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