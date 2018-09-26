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İzmir'de vapur seferleri iptal edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.09.2018 19:14 | Son Güncelleme

Kentte etkili olan fırtına nedeniyle tüm vapur seferleri durduruldu

İZMİR (AA) - İzmir'de etkili olan fırtına nedeniyle yolcu ve arabalı vapur seferleri iptal edildi.

İzmir Denizcilik AŞ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle vapur seferleri durduruldu.

Açıklamada, "Saat 19.00 itibarıyla araba vapuru seferlerimiz dahil tüm seferlerimiz geçici süreyle yapılamayacaktır." ifadesi kullanıldı.

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Anahtar Kelimeler:
fırtına İZDENİZ vapur seferi

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