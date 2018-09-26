İzmir'de vapur seferleri iptal edildi

İZMİR (AA) - İzmir'de etkili olan fırtına nedeniyle yolcu ve arabalı vapur seferleri iptal edildi.
İzmir Denizcilik AŞ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle vapur seferleri durduruldu.
Açıklamada, "Saat 19.00 itibarıyla araba vapuru seferlerimiz dahil tüm seferlerimiz geçici süreyle yapılamayacaktır." ifadesi kullanıldı.
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