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İzmir'de vapur seferleri yeniden başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.09.2018 07:08 | Son Güncelleme

İzmir'de vapur seferleri yeniden başladı

İZMİR (AA) - İzmir'de etkili olan fırtına nedeniyle iptal edilen vapur seferleri Güzelbahçe hattı hariç yeniden başladı.

İzmir Denizcilik AŞ'nin sosyal medya hesabındaki duyuruda, olumsuz hava ve deniz koşulları yüzünden ara verilen vapur seferlerinin, Güzelbahçe hattı hariç yeniden yapılmaya başlandığı açıklandı.

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Anahtar Kelimeler:
İZDENİZ izmir vapur

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