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İzmir'de ve Manisa'da bedelli askerlik yapanlar terhis oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.10.2018 13:40 | Son Güncelleme

Bedelli askerlik uygulamasından yararlanarak İzmir'deki Ulaştırma, Personel Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı ile Manisa'daki 1. Komando Eğitim ve Tugay Komutanlığında eğitimlerini tamamlayan 5 bin 437 asker için yemin ve terhis töreni düzenlendi

İZMİR/MANİSA (AA) - İzmir ve Manisa'da, bedelli askerlik uygulamasından yararlanarak 21 günlük temel eğitimlerini tamamlayan 5 bin 437 asker için yemin ve terhis töreni düzenlendi.

İzmir'deki Ulaştırma, Personel Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığında temel eğitimlerini tamamlayan askerler için Tuğgeneral Süleyman Önder Kışlası'nda tören düzenlendi.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından 2. celp döneminde 21 günlük temel eğitim gören 669 ulaştırma er, yemin etti.

Ulaştırma, Personel Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanı Ulaştırma Albay Celal Ezer, törende yaptığı konuşmada Mehmetçik'in, Türk ordusunun şeref timsali olan şanlı bayrağının gölgesinde kutsal askerlik andını içtiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Kutsal askerlik andını içtiğiniz andan itibaren milletimizin göz bebeği Silahlı Kuvvetlerimizin asil birer ferdi oldunuz. Andınız kutlu ve uğurlu olsun. Yemininizin anlamı askerin vatan nöbetine yürekten bağlanmasıdır. Bunun teminatı şeref, bedeli ise vatan uğruna gerektiğinde seve seve canını vermektir." dedi.

Konuşmasının ardından Albay Ezer, başarılı personele başarı belgeleri ile birliğe ilk katılan personele ilk katılım belgelerini verdi.

Törende, vatani görevlerini aynı birlikte yapan Mehmetçiklerin babalarına da katılım belgesi ve çeşitli hediyeler verildi.

Ulaştırma Marşı'nın okunmasının ardından eğitimlerini tamamlayan askerler, tören geçişi yaptı ve terhis oldu.

- Manisa'daki tören

Manisa 1. Komando Eğitim ve Tugay Komutanlığında temel eğitimlerini tamamlayan 4 bin 768 asker için Albay Mehmet Arif Seyhun Kışlası'nda tören düzenlendi.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından 2. celp döneminde 21 günlük temel eğitim gören askerler yemin etti.

Törende konuşan 1. Komando Eğitim ve Tugay Komutanı Albay Güven Dere, vatan borçlarını ödemek için kutsal yuvaya katılarak yemin eden 4 bin 768 erin tam bir Mehmetçik olma onuruna eriştiğini dile getirerek, "Biraz önce değerlerimizin huzurunda ettiğiniz bu anda bağlı kalacağınıza, vazifeyi namus bileceğinize, doğruluk ve dürüstlükten ayrılmayacağınıza yürekten inanıyorum." dedi.

Yemin eden erlerin askerlik görevini çocukları ve torunlarına manevi bir miras olarak bırakacağını vurgulayan Dere, "Aziz milletimin 'peygamber ocağı' olarak isimlendirerek kutsal saydığı bu ocakta bulunmak suretiyle bizlere moral ve güç verdiniz." diye konuştu.

Başarılı personele belgelerinin verildiği tören sonrası halk oyunu ve savunma sanatları gösterisi yapıldı.

Yemin eden askerler terhis olarak aileleriyle hasret giderdi.

İzmir'de ve Manisa'da bedelli askerlik yapanlar terhis oldu

- Bedelli askerlik uygulamasından yararlanarak İzmir'deki Ulaştırma, Personel Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı ile Manisa'daki 1. Komando Eğitim ve Tugay Komutanlığında eğitimlerini tamamlayan 5 bin 437 asker için yemin ve terhis töreni düzenlendi

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İzmir'de bedelli askerler terhis oldu

İzmir'de bedelli askerler terhis oldu
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İzmir'de bedelli askerler terhis oldu

İzmir'de bedelli askerler terhis oldu
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İzmir'de bedelli askerler terhis oldu

İzmir'de bedelli askerler terhis oldu
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İzmir'de bedelli askerler terhis oldu

İzmir'de bedelli askerler terhis oldu
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İzmir'de bedelli askerler terhis oldu

İzmir'de bedelli askerler terhis oldu
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İzmir'de bedelli askerler terhis oldu

İzmir'de bedelli askerler terhis oldu
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İzmir'de bedelli askerler terhis oldu

İzmir'de bedelli askerler terhis oldu
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İzmir'de bedelli askerler terhis oldu

İzmir'de bedelli askerler terhis oldu
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İzmir'de bedelli askerler terhis oldu

İzmir'de bedelli askerler terhis oldu
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İzmir'de bedelli askerler terhis oldu

İzmir'de bedelli askerler terhis oldu
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İzmir'de bedelli askerler terhis oldu

İzmir'de bedelli askerler terhis oldu
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İzmir'de bedelli askerler terhis oldu

İzmir'de bedelli askerler terhis oldu
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İzmir'de bedelli askerler terhis oldu

İzmir'de bedelli askerler terhis oldu
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İzmir'de bedelli askerler terhis oldu

İzmir'de bedelli askerler terhis oldu
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İzmir'de bedelli askerler terhis oldu

İzmir'de bedelli askerler terhis oldu
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İzmir'de bedelli askerler terhis oldu

İzmir'de bedelli askerler terhis oldu
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İzmir'de bedelli askerler terhis oldu

İzmir'de bedelli askerler terhis oldu
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21 günlük temel eğitim bedelli askerlik izmir Personel Okulu ulaştırma yemin töreni

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