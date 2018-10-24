İzmir'de Victor Wooten rüzgarı

İZMİR (AA) - İzmir'de düzenlenen 1 Festival İzmir 2018'de caz tarihine adını yazdıran yetenekli caz sanatçısı Victor Wooten sahne aldı.

Büyükşehir Belediyesi Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi (AASSM) bu yıl üçüncü kez düzenlenen 1 Festival İzmir'in ikinci gününde önemli bir konsere ev sahipliği yaptı.

5 Grammy ödüllü ABD’li müzisyen, besteci, yazar ve yapımcı Victor Wooten'ın sahne aldığı konserde Wooten'a caz davulcusu Dennis Chambers ile caz saksafoncusu, besteci ve aranjör Bob Franceschini eşlik etti.

Konser sırasında İzmir’de olmaktan duyduğu mutluluğu dile getiren Victor Wooten, "Dünyanın her yerini geziyorum. Devletler ne söylerse söylesin biz kardeşiz. Kardeş olduğumuzu lütfen unutmayalım." dedi.

Festival kapsamında bu akşam saat 20.00'de "Mevlana'dan Anadolu Ozanları" konseri gerçekleştirilecek.

Naci Özgüç yönetimindeki orkestraya Zara sesi, Okan Yalabık Mesnevi'den okuyacağı pasajlar, Burcu Karadağ nefesi ve Su Güneş Mıhladız da modern sema gösterisi ile eşlik edecek.

Vurmalı çalgılar virtüözü, darbuka ustası Burhan Öçal, kendi grubu İstanbul Oriental Ensemble ile 25 Ekim'de AASSM Büyük Salon'da müzikseverlerle buluşacak.

3. Uluslararası 1 Festival İzmir'in 26 Ekim Cuma günü kapanış konserinde ise funk, soul ve hiphop müziği caz müzikle bir araya getiren Fransız grup "Electro Deluxe" sahne alacak.

