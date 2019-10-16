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İzmir'de yabancı yargı mensuplarına resepsiyon

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.10.2019 22:54 | Son Güncelleme

İzmir'de yabancı yargı mensuplarına resepsiyon

İZMİR (AA) - İzmir'de, "1. Balkan Ülkeleri Başsavcıları Çalışma Forumu" için kente gelen yabancı yargı mensupları onuruna resepsiyon verildi.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Akarca, İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Kamil Erkut Güre ve beraberindeki heyet tarafından bir otelde düzenlenen resepsiyona Arnavutluk, Bosna Hersek, Bulgaristan, Karadağ, Kosova ve Romanya'dan gelen yabancı başsavcı ve yargı mensupları katıldı.

Akarca, burada yaptığı konuşmada, Balkan coğrafyasının, Türkiye'nin en yakın komşusu olduğunu ve 400 yıllık bir tarih ve gönül birlikteliğini olduğunu vurguladı.

Toplantıyı bu sefer İzmir'de yapmak istediklerini anlatan Akarca, "Hem Türkiye'nin en güzel şehirlerinden biri olan İzmir'i tanımanızı istedim. Ailem de İzmir'de. Karşıyaka Ağır Ceza Mahkemesi başkanlığı görevinde bulundum. Bu toplantıyı Bulgaristan ülke başsavcılığı ile düzenledik." dedi.

Bulgaristan Cumhuriyet Başsavcı Vekili Borislav Bobi Sarafov, İzmir'de gerçekleşecek forumla çok güçlü ve etkili iş birlikleri doğacağına inandıklarını belirterek, "Bu güzel etkinlik için Mehmet Akarca ve ekibine teşekkür ediyorum. Bu misafirperverlik için de teşekkür ederim." ifadesini kullandı.

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1. Balkan Ülkeleri Başsavcıları Çalışma Forumu yargı mensubu - Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Akarca

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