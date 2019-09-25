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İzmir’de yağışların etkisiyle karakolu su bastı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.09.2019 06:07 | Son Güncelleme

İzmir’in Karabağlar ilçesinde aşırı yağışların etkisiyle polis karakolunu su bastı.İzmir’de gece saatlerinde başlayan ve birçok ev ve aracın sular altında kalmasına neden olan yağıştan polis karakolu da etkilendi.

İzmir’de yağışların etkisiyle karakolu su bastı

İzmir’in Karabağlar ilçesinde aşırı yağışların etkisiyle polis karakolunu su bastı.

İzmir’de gece saatlerinde başlayan ve birçok ev ve aracın sular altında kalmasına neden olan yağıştan polis karakolu da etkilendi. Karabağlar ilçesi Eski İzmir Caddesi’nde bulunan Eski İzmir Şehit Şakir Özgan Polis Merkezi sular altında kaldı. Karakolun içerisi ve bahçe kısmı sular altında kalırken, karakolda görevli polis memurları itfaiyeye bilgi verdi. İtfaiye ekipleri gelinceye kadar kendi imkanlarıyla suları tahliye etme çalışması başlatan polis memurları, bir yandan da önemli evrakları koruma altına aldı. Yapılan çalışmalar neticesinde su tahliye edilirken, polis memurları karakol içi ve bahçesinde temizlik çalışması başlattı.

İzmir’de yağışların etkisiyle karakolu su bastı

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