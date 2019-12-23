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İzmir'de yağmur altında "su kuyruğu"

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.12.2019 16:27 | Son Güncelleme

Boru hattındaki arıza nedeniyle 60 saat su kesintisi yapılan Buca, Karabağlar ve Gaziemir ilçelerinde vatandaşlara tankerle su veriliyor - Su kesintisine hazırlıksız yakalanan kent sakinleri ellerinde bidonlarla tanker önünde sıraya girdi

İZMİR (AA) - İzmir'de dün başlayan ve 60 saat süreceği belirtilen su kesintisinin ardından ihtiyaçlarını yağmur altında tankerlerden karşılayan vatandaşlar ellerinde bidonlarla uzun kuyruk oluşturdu.

Tahtalı Barajı'ndan Görece İçmesuyu Arıtma Tesisi'ne giden 2200 milimetrelik hatta Küner Mahallesi yakınında meydana gelen arıza nedeniyle Gaziemir, Karabağlar ile Buca ilçelerine dün akşamdan itibaren su verilemiyor. Onarım çalışmalar devam eden kesintinin 60 saat süreceği öngörülüyor. Su kesintisine hazırlıksız yakalanan kent sakinleri ise ihtiyaçlarını belediyelere ait su tankerlerinden karşılamaya çalışıyor.

Sağanak yağış altında ellerindeki bidonlarla uzun kuyruklar oluşturan İzmirliler, yetkililere tepkilerini dile getirdi.

Karabağlar ilçesi Yeşilyurt Semti'nde yaşayan Rıdvan Yılmaz, dünden beri yaşadıkları susuzluk nedeniyle çok sıkıntı çektiklerini ifade ederek mahalle sakinlerinin tankerlerden su almak için uzun kuyruklarda beklediğini aktardı.

Suyun insan hayatı için önemine değinen Yılmaz, 60 saatlik sürenin çok uzun olduğunu ve belediyenin en kısa sürede sorunu çözmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

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