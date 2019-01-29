İzmir'de yağmur ve fırtına

İZMİR (AA) - İzmir'de şiddetli yağış hayatı olumsuz etkiliyor.
Seferihisar ilçesinde dün öğle saatlerinde başlayan ve bugün etkisini artıran yağmur nedeniyle bazı iş yerlerini su bastı.
Şiddetli yağış nedeniyle sürücüler trafikte zor anlar yaşadı.
Stadyum Caddesi civarından geçen derenin taşması sonucu cadde sular altında kaldı. Polis ekipleri caddeyi trafiğe kapattı.
Ürkmez Mahallesi'nde de sağanak, yollarda su birikintileri oluştururken, araçlar ilerlemekte güçlük çekti.
İzmir Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri, su basan evlere müdahale etti.
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