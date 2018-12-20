İzmir'de yağmurla barajlar doldu

Umut KARAKOYUN/ İZMİR, (DHA)- İZMİR’de son haftalarda yağışların artması barajları doldurdu. İzmir'in Çeşme ilçesinde bulunan Alaçatı Kutlu Aktaş Barajı'ndaki kuraklık, yaz aylarında tedirginlik yaratmıştı. Yağışların artması ile birlikte doluluk oranı yüzde 29,8 oldu. Geçen yıl 18 Aralık'ta Alaçatı Kutlu Aktaş Barajı'ndaki doluluk oranı yüzde 9'du.

İzmir’in içme ve kullanma suyunu sağlayan barajlardaki doluluk oranları güncellendi. Drone ile havadan da görüntülenen bazı barajlarda, su seviyeleri artarken, bazı barajlarda ise geçen yılın aynı ayına göre doluluk oranlarındaki düşük seviye dikkat çekti. Devlet Su İşleri İzmir 2. Bölge Müdürlüğü’nün verilerine göre, Kestelli Barajı’nda, 18 Aralık 2017 tarihinde su seviyesi yüzde 39, 8 olarak kayıtlara geçerken, 18 Aralık 2018’de ise aynı barajda su seviyesi 40, 9 olarak belirlendi. Seferihisar Barajı 18 Aralık 2017’de yüzde 45,1 oranında doluluğa sahipken, bu yılın aynı ayında, su seviyesinin yüzde 41.5’te kaldığı görüldü. İzmir’in Beydağ ilçesinde bulunan ve adını da ilçeden alan Beydağ Barajı’nda, su oranının geçen yıl ile aynı seviyede olduğu görüldü. Barajın doluluk seviyesi, yüzde 1,9. Bademli Barajı’ndaki doluluk oranının arttığı gözlendi. Baraj, geçen yılın aynı ayında yüzde 10,6 oranında doluluğa sahipken, bu yılın aynı ayında ise su seviyesi yüzde 34.5’e çıktı. Bergama Çaltıkoru Barajı’ndaki doluluk oranlarında yaşanan artış dikkat çekti. 18 Aralık 2017’de yüzde 47,8 oranında doluluğa sahip olan baraj, bu yılın aynı ayında ise yüzde 59,9 oranında su seviyesine sahip oldu.

BAZI BARAJLARDA SU AZALDI

Bergama Yortanlı Barajı’nda da su seviyesi azaldı. Geçen yıl yüzde 42,3 oranında doluluğa sahip olan barajda, bu yılın aynı ayında su seviyesi yüzde 23,2’de kaldı. Zeytinova Burgaz Barajı da geçen yıl 18 Aralık’ta yüzde 23,9 oranında doluluğa sahipken, bu yılın aynı ayında barajdaki doluluk seviyesi yüzde 14,3’te kaldı. Yine Seferihisar’da bulunan Kavakdere Barajı’nda da doluluk oranı, geçen yılın aynı ayına göre düştü. 18 Aralık 2017’de yüzde 23,8 oranında su bulunan Kavakdere, bu yılın aynı ayında yüzde 14,5’lik bir doluluk oranına sahip.

İZMİR’İN İÇME SUYUNU KARŞILAYAN BARAJLARDA SON DURUM

İzmir’in içme suyunu karşılayan Çeşme Kutlu Aktaş Barajı, Tahtalı Barajı, Balçova Barajı, Güzelhisar ile Ürkmez Barajı’nda da su seviyeleri güncellendi. Yağışların ardından barajlardaki doluluk oranları arttı. Buna göre, Balçova Barajı 18 Aralık 2017’de yüzde 11,2 oranında bir doluluğa sahipken, bu yılın aynı ayında ise barajdaki su miktarı yüzde 16,6’ya yükseldi. Yine Seferihisar’daki Ürkmez Barajı’nda da, doluluk ortanı yüzde 56,3’e yükseldi. Geçen yılın aynı ayında, barajdaki su seviyesi yüzde 53,8’di. Tahtalı Barajı’nda da, su seviyelerindeki azalma dikkat çekti. Buna göre geçen yıl 18 Aralık’ta yüzde 42,0 oranında su seviyesi bulunan barajın, 18 Aralık 2018’deki doluluk oranı yüzde 27,5 olarak belirlendi.

ÇEŞME’NİN GEÇEN YIL KURUYAN BARAJI BU YIL DOLDU

İzmir’in Çeşme ilçesinde bulunan Alaçatı Kutlu Aktaş Barajı’ndaki kuraklık, tedirginlik yaratmıştı. Yağışların artması ile birlikte doluluk seviyesi artan baraj, şuanda yüzde 29,8 oranında su seviyesine sahip. Geçen yıl 18 Aralık ayında aynı barajdaki su miktarı yüzde 9,0’lardaydı. Aliağa’da bulunan Güzelhisar Barajı’nda da doluluk seviyesi yüzde 64,7 olarak kayıtlara geçti. 18 Aralık 2017’de de aynı baraj, yüzde 68,9 oranında doluluğa sahipti. Manisa Gördes Barajı’nda da su seviyeleri yükseldi. Geçen yıl 18 Aralık’ta yüzde 5,0 su seviyesine sahip olan Gördes’te, bu yılın aynı ayında ise yüzde 10,1 oranında su bulunuyor.

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