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İzmir'de yakalanan DEAŞ infazcısı, göçmen grubuyla Türkiye'ye girmiş

YAŞAM HABERLERİ  | 20.09.2019 11:35 | Son Güncelleme

İZMİR'de, polis operasyonunda gözaltına alınan, terör örgütü DEAŞ'ın infazlarını gerçekleştiren terörist Muhammed Ramadan'ın, göçmen grubun arasına karışarak, Türkiye'ye giriş yaptığı ve yurt dışına geçme hazırlığındayken, yakalandığı belirtildi.

İzmir'de yakalanan DEAŞ infazcısı, göçmen grubuyla Türkiye'ye girmiş

Davut CAN/İZMİR, (DHA) - İZMİR'de, polis operasyonunda gözaltına alınan, terör örgütü DEAŞ'ın infazlarını gerçekleştiren terörist Muhammed Ramadan'ın, göçmen grubun arasına karışarak, Türkiye'ye giriş yaptığı ve yurt dışına geçme hazırlığındayken, yakalandığı belirtildi.
İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele, İstihbarat ve Özel Harekat Şubesi ekipleri, terör örgütü DEAŞ'ın infazlarını gerçekleştirdiği belirtilen Muhammed Ramadan'ın, yasa dışı yollardan Türkiye'ye giriş yaptığını tespit etti. Teröristin İzmir'e geldiği istihbaratı üzerine Terörle Mücadele, İstihbarat ve Özel Harekat Şubesi ekipleri, koordineli çalışarak, Buca ilçesinde saklandığı adresi belirledi. Hazırlıklarını tamamlayan ekipler, ortak operasyon için harekete geçti. Örgütün birçok kanlı eyleminin faili olduğu belirlenen Ramadan'ın evinin çevresinde sivil polisler önlem aldıktan sonra diğer ekipler de baskın yaptı. DEAŞ'lı terörist Ramadan, polis operasyonuyla yakalandı. Gözaltına alınan Ramadan, sorgulanmak üzere Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Ramadan'ın, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edileceği kaydedildi.
GÖÇMEN GRUBUN ARASINA KARIŞMIŞ
DEAŞ'lı terörist Muhammed Ramadan'ın, bir süre önce Türkiye'ye, göçmen grubun arasına karışarak, giriş yaptığı ardından İzmir'e gelerek, Buca ilçesindeki evde kalmaya başladığı belirtildi. Polisin teknik ve fiziki takibi altında bulunan Ramadan'ın, yasa dışı yollardan yurt dışına geçmek için yasa dışı geçiş organizatörleriyle irtibatta olduğu belirlenince operasyonla gözaltına alındığı kaydedildi.

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