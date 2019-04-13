HABER

İzmir'de yakalanan FETÖ'nün "mahrem abisi" tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.04.2019 01:34 | Son Güncelleme

İzmir'de yakalanan FETÖ'nün "mahrem abisi" tutuklandı

İZMİR (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "mahrem abisi" olduğu iddiasıyla aranırken İzmir'de yakalanan eski emniyet müdürü tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, FETÖ'nün "mahrem abisi" olduğu iddia edilen eski emniyet müdürü Erdoğan Erdal'ın İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesindeki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edildi.

Zanlı, çıkarıldığı nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan tutuklandı.

FETÖ'nün kentteki polis okulunun "mahrem abisi" olduğu gerekçesiyle aranan ve KHK ile meslekten ihraç edilen eski emniyet müdürü Erdoğan Erdal, saklandığı evde polis ekiplerince gözaltına alınmıştı.

Şüpheli eski emniyet müdürünün öğrenciliği döneminde de polis akademisinde sözde "imamlık" yaptığı, mezun olduğunda da polis akademisindeki örgüt üyesi öğrencilerden sorumlu bulunduğu ve İzmir'deki polis okulunun "mahrem abisi" olduğu öne sürülmüştü.

Sahte kimlikle yakalanan zanlının, ByLock kullanıcısı olduğu ve FETÖ'nün mahrem sorumlularınca oluşturulan kodlama listesinde örgüte bağlılığı en üst düzeyde emniyet personelinden olarak belirtildiği tespit edilmişti.

Yürekler ağza geldi! Onu bir tek telefondaki kişi ikna edebildi Yürekler ağza geldi! Onu bir tek telefondaki kişi ikna edebildi
Pakistan’da 100 çiftin evlendiği toplu düğün töreninde renkli görüntüler oluştuPakistan’da 100 çiftin evlendiği toplu düğün töreninde renkli görüntüler oluştu
İki kız kardeş evlerinde ölü bulundu: 3 gözaltıİki kız kardeş evlerinde ölü bulundu: 3 gözaltı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
FETÖ İzmir Emniyet Müdürlüğü mahrem abi operasyon polis Terör örgütü zanlı

En Çok Okunan Haberler

Ekrem İmamoğlu'ndan Suriyeli mülteci sorusuna yanıt!

Ekrem İmamoğlu'ndan Suriyeli mülteci sorusuna yanıt!

AK Parti'nin itirazı kabul edildi, o ilçede seçimler iptal edildi

AK Parti'nin itirazı kabul edildi, o ilçede seçimler iptal edildi

Duyan bankaya koştu!

Duyan bankaya koştu!

Bomba grup seks itirafı! Sosyal medyayı salladı

Bomba grup seks itirafı! Sosyal medyayı salladı

Abdullah Gül'den seçim açıklaması: Bütün bunlar Türkiye'nin itibarına zarar verir

Abdullah Gül'den seçim açıklaması: Bütün bunlar Türkiye'nin itibarına zarar verir

AK Parti'de seçim sonrası istifa depremi!

AK Parti'de seçim sonrası istifa depremi!

İlginizi Çekebilir

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Çatalca İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nden o belgeye açıklama

Çatalca İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nden o belgeye açıklama

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Türkiye’den skandal karara tepkiler yağıyor

Türkiye’den skandal karara tepkiler yağıyor

Milli Eğitim Bakanı'ndan 'Mavi Balina' ve 'Momo' açıklaması

Milli Eğitim Bakanı'ndan 'Mavi Balina' ve 'Momo' açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Afyonkarahisar'da iki kız kardeş başlarından vurulmuş halde ölü bulundu

İki kız kardeş evlerinde ölü bulundu: 3 gözaltı

MSB 2019 KKK uzman erbaş alımı başvuru sonuçları açıklandı! Sınav çağrı belgesi nasıl sorgulanır?

Uzman erbaş alımı sonuçları açıklandı!

YSK, Ahmet Türk'e mazbata verilmesine hükmetti

YSK'dan Mardin kararı! Mazbata verilecek

Yargıtay'dan 12 Eylül davasında karar

Yargıtay'dan 12 Eylül davasında karar

Sınırda dev operasyon! 1 milyon 500 bin adet ele geçirildi

Sınırda dev operasyon! 1 milyon 500 bin adet ele geçirildi

Sakarya Akyazı'da 4.0 büyüklüğünde deprem

Sakarya'da deprem! 4.0 şiddetinde salladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.