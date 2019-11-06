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İzmir'de yakalanan göçmenlerden biri, DEAŞ üyeliğinden tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.11.2019 16:09 | Son Güncelleme

İZMİR'de, yasa dışı yollarla Yunanistan'a gitmek isterken yakalanıp, Kilis Göç İdaresi'ne getirilen Suriye uyruklu kaçak göçmenler arasındaki A.A.'nın terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu belirlendi.

Reşit ÇELEBİOĞLU/KİLİS, (DHA)- İZMİR'de, yasa dışı yollarla Yunanistan'a gitmek isterken yakalanıp, Kilis Göç İdaresi'ne getirilen Suriye uyruklu kaçak göçmenler arasındaki A.A.'nın terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu belirlendi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
​İzmir'den yasa dışı yollarla Yunanistan'a gitmek isteyen Suriye uyruklu bir grup, polis tarafından yakalandıktan sonra geri gönderme işlemi için Kilis Göç İdaresi Müdürlüğü'ne getirildi. Burada kimlik kontrolü yapan ekipler, gruptaki A.A.'nın 2017 yılında terör örgütü DEAŞ'ta faaliyet gösterdiğini belirledi.
Gözaltına alınan A.A., işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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