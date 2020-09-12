HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İzmir’de yakalanan terör örgütü üyesi tutuklandı

İzmir’de yakalanan terör örgütü üyesi tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.09.2020 15:46 | Son Güncelleme

İzmir’in Bornova ilçesinde saklandığı yerde sahte kimlikle yakalanan, terör örgütü PKK/KCK üyesi olduğu öğrenilen ve 7 ayrı suçtan aranması bulunan şahıs tutuklandı.İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, PKK/KCK üyesi bir kişinin, Bornova ilçesinde saklandığı bilgisi üzerine dün akşam saat 20.00 sıralarında belirlenen adrese operasyon düzenlendi.

İzmir’in Bornova ilçesinde saklandığı yerde sahte kimlikle yakalanan, terör örgütü PKK/KCK üyesi olduğu öğrenilen ve 7 ayrı suçtan aranması bulunan şahıs tutuklandı.
İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, PKK/KCK üyesi bir kişinin, Bornova ilçesinde saklandığı bilgisi üzerine dün akşam saat 20.00 sıralarında belirlenen adrese operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda ‘Yasa Dışı Silahlı Örgüt Kurmak Veya Katılmak, Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma, Devlet Birliğini ve Ülke Bütünlüğünü Bozma, Kasten Adam Öldürme’ suçlarından olmak üzere toplamda 7 ayrı suçtan aranması bulunan S.K., başkasının adına düzenlenmiş sahte kimlikle yakalanarak gözaltına alındı.
Gözaltı işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.K. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bu binayı görenler şaşkınlığını gizleyemiyorBu binayı görenler şaşkınlığını gizleyemiyor
Bahçeli'den Macron'a sert tepkiBahçeli'den Macron'a sert tepki
Asfaltlar hava kirliliğini arttırıyor! Özellikle sıcak havalarda daha da fazla Asfaltlar hava kirliliğini arttırıyor! Özellikle sıcak havalarda daha da fazla
En Çok Okunan Haberler
Virüs kapmaktan korkup hastaneye gitmeyince başına bu geldi
Virüs kapmaktan korkup hastaneye gitmeyince başına bu geldi
Tekme, yumruk, kemer... Yaşlı adamı öldüresiye dövdü
Tekme, yumruk, kemer... Yaşlı adamı öldüresiye dövdü
Akit'in hedefinde bu kez de Beren Saat var! Rezil sahneleriyle bilinen....
Akit'in hedefinde bu kez de Beren Saat var! Rezil sahneleriyle bilinen....
Korkutan iddia! Video paylaştı...
Korkutan iddia! Video paylaştı...
İstanbul'da iğrenç olay! Markette tacize uğradı
İstanbul'da iğrenç olay! Markette tacize uğradı
ABD'ye kaçan Çinli virologdan çarpıcı koronavirüs açıklaması
ABD'ye kaçan Çinli virologdan çarpıcı koronavirüs açıklaması
İlginizi Çekebilir
Tıp fakültesi öğrencisi Merve Mercan koronavirüse yenik düştü
Tıp fakültesi öğrencisi Merve Mercan koronavirüse yenik düştü
Kritik 24 saat denmişti! Sağlık durumu nasıl?
Kritik 24 saat denmişti! Sağlık durumu nasıl?
İstanbul'da toplu taşımada yeni dönem! Bu sabah başladı
İstanbul'da toplu taşımada yeni dönem! Bu sabah başladı
Fatih Portakal'dan 'FOX TV'yi bırakmak için 10 milyon dolar aldı iddiasına' yanıt
Fatih Portakal'dan 'FOX TV'yi bırakmak için 10 milyon dolar aldı iddiasına' yanıt
Muhittin Böcek yoğun bakımdayken paylaşımı tepki çekti
Muhittin Böcek yoğun bakımdayken paylaşımı tepki çekti
Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Bahçeli'den Macron'a sert tepki
Bahçeli'den Macron'a sert tepki
Çamlıca Kulesi'nden radyo yayınları verilmeye başlandı
Çamlıca Kulesi'nden radyo yayınları verilmeye başlandı
Takla atan araçtan burnu bile kanamadan çıktı
Bu araçtan burnu bile kanamadan çıktı
İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile yeni koronavirüs genelgesi
81 ile yeni koronavirüs genelgesi
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'dan koronavirüsten ölenlerle ilgili tepki çeken ifade
Özcan'dan koronavirüsten ölenlerle ilgili tepki çeken ifade
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.