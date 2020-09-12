İzmir’de yakalanan terör örgütü üyesi tutuklandı

İzmir’in Bornova ilçesinde saklandığı yerde sahte kimlikle yakalanan, terör örgütü PKK/KCK üyesi olduğu öğrenilen ve 7 ayrı suçtan aranması bulunan şahıs tutuklandı.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, PKK/KCK üyesi bir kişinin, Bornova ilçesinde saklandığı bilgisi üzerine dün akşam saat 20.00 sıralarında belirlenen adrese operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda ‘Yasa Dışı Silahlı Örgüt Kurmak Veya Katılmak, Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma, Devlet Birliğini ve Ülke Bütünlüğünü Bozma, Kasten Adam Öldürme’ suçlarından olmak üzere toplamda 7 ayrı suçtan aranması bulunan S.K., başkasının adına düzenlenmiş sahte kimlikle yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltı işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.K. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

