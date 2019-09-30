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İzmir'de yaklaşık 1 ton uyuşturucu ele geçirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.09.2019 04:25 | Son Güncelleme

Polisin kovalamaca sonucu yakaladığı minibüste yapılan aramada yüklü miktarda uyuşturucu ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı

İZMİR (AA) - İzmir'de, polisin kovalamaca sonucu yakaladığı minibüste yapılan aramada yaklaşık bir ton uyuşturucu ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kente yüklü miktarda uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, şüpheli durumdaki 35 KZ 245 plakalı minibüsü takibe aldı. Güzelbahçe ilçesinde minibüsün geçeceği güzergahlar kapatıldı.

Polisin "dur" ihtarına uymayan araç sürücüsü kaçmaya başladı. Kovalamaca sonucu yakalanacağını anlayan minibüs sürücüsü aracı bırakıp yaya olarak kaçtı. Sürücü kısa süre sonra polis tarafından yakalandı. Araçta yapılan aramada yaklaşık 1 ton olduğu belirtilen paketlenmiş uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan minibüsün sürücüsü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesine götürüldü.

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Anahtar Kelimeler:
Kovalamaca narkotik uyuşturucu

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