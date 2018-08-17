İzmir'de yaklaşık 50 düzensiz göçmen yakalandı

İZMİR (AA) - İzmir'in Urla ilçesinde, yaklaşık 50 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamada, Zeytineli koyunda bir grup düzensiz göçmen olduğu ihbarı alan sahil güvenlik ekipleri, bölgede çalışma başlattı.

Sahil Güvenlik Botu tarafından denizde alınan tedbirler ve Uzunkuyu Jandarma Karakol Komutanlığı ile kurulan koordine neticesinde, yaklaşık 50 göçmenin karada yakalanmasının sağlandığı bildirildi.

Yabancı uyruklular, işlemlerinin tamamlanmasının ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

