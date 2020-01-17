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  4. İzmir'de yaklaşık 850 bin öğrenci karne aldı

İzmir'de yaklaşık 850 bin öğrenci karne aldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.01.2020 12:35 | Son Güncelleme

İzmir'de yaklaşık 850 bin öğrenci karne aldı

İZMİR (AA) - İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi, karnelerin sadece öğrencilerin değil, öğretmenlerin ve velilerin de performansını gösterdiğini belirterek, "Velilerimizin bunu düşünerek öğrencilere asla bir baskı uygulamamasını tavsiye ediyoruz." dedi.

Bornova ilçesindeki Hasan Tahsin Özel Eğitim ve Uygulama Okulunda düzenlenen karne dağıtım törenine Vali Yardımcısı Erhan Güney, Bornova Kaymakamı Fatih Genel, İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi, protokol üyeleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Sınıfları ziyaret eden ve karneleri dağıtan protokol üyeleri öğrencilerle yakından ilgilendi, sohbet etti.

Yahşi, İzmir'de yaklaşık 850 bin öğrenci ve 60 bin öğretmenle 2019-2020 eğitim-öğretim yılının birinci dönemini tamamladıklarını ve karneleri verdiklerini söyledi.

Ömer Yahşi şunları kaydetti:

"Özellikle özel eğitim okulundaki öğrencilerimizin mutluluğunu paylaşmak için burayı seçtik. Özel öğrencilerimizin başarısını İzmir ve Türkiye'ye göstermek açısından sizlerle paylaşmak istedik. Karneler hepimizin, sadece öğrencilerin değil velilerin, öğretmenlerin, bizlerin göstergesi. Bu anlamda velilerimizin bunu düşünerek öğrencilere asla bir baskı uygulamamasını, tatili tatil olarak görerek geçirmelerini tavsiye ediyoruz."

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İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi karne öğrenci öğretmen Veli

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