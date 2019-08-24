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İzmir'de yanan alanlar için 3 günde 30 bin fidan bağışlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.08.2019 11:59 | Son Güncelleme

İZMİR'in Karabağlar ilçesinde çıkan ve 500 hektarlık orman alanını kül eden orman yangınının ardından başlatılan ağaçlandırma kampanyaları kapsamında, Ege Orman Vakfı'na 3 günde 30 bin fidan bağışlandı.

İzmir'de yanan alanlar için 3 günde 30 bin fidan bağışlandı

Nevra UÇKAÇ/İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Karabağlar ilçesinde çıkan ve 500 hektarlık orman alanını kül eden orman yangınının ardından başlatılan ağaçlandırma kampanyaları kapsamında, Ege Orman Vakfı'na 3 günde 30 bin fidan bağışlandı.
Karabağlar'ın kırsal Tırazlı Mahallesi yakınlarında 18 Ağustos Pazar günü başlayan ve Menderes ile Seferihisar'ın kırsal mahallelerine kadar ilerleyen orman yangını, havadan ve karadan sürdürülen söndürme çalışmalarıyla 53 saat sonra kontrol altına alındı. 500 hektarlık orman alanının kül olduğu açıklanan yangından sonra İzmir'de Ege Orman Vakfı işbirliği ile fidan bağışı kampanyaları başlatıldı.
Orman Genel Müdürlüğü kontrolünde yapılan ağaçlandırma çalışmalarına vatandaşların büyük ilgi gösterdiğini belirten Ege Orman Vakfı Genel Müdürü Metin Gençol, bağış miktarının 30 bine ulaştığını açıkladı. İzmir'de faaliyet gösteren 7 sivil toplum kuruluşunun bir araya gelerek başlattıkları 'Hedef 1 Milyon Fidan' kampanyası kapsamında kısa sürede önemli bir bağışın toplandığını dile getiren Gençol, "Orman Genel Müdürlüğü ile görüşülüp vatandaşlarımızın büyük arzusu sonucu ağaçlandırma çalışmaları için bir kampanya başlatıldı. Hedef olarak 1 milyon fidan belirlendi. Bununla ilgili duyurular yapıldı. Şimdiye kadar kuruluşlardan ve vatandaşlardan 30 bin civarında fidan bağışı yapıldı. 1 fidanın bedeli 10 lira olarak belirlenmişti. Şu anda 300 bin lira karşılığı 30 bin fidan bağışı geldi. Bu bağış cumartesi pazar hariç yaklaşık 3 günde toplandı" dedi. Bağışların kuruşu kuruşuna Orman Genel Müdürlüğü hesabına aktarılacağını ifade eden Gençol şunları söyledi: "Ağaçlandırma çalışmalarını Orman Genel Müdürlüğü yapacak. Yasa gereği Ege Orman Vakfı yapmayacak. Kampanya devam ediyor. Ege Orman Vakfı'nın internet sitesinde duyurular var."
Kampanyaya destek olmak isteyenler Ege Orman Vakfı'nın Denizbank Ege Ticari Merkez Şubesi TR 47 0013 4000 0042 5403 9000 01 numaralı hesabına 10 lira karşılığı 1 fidan bağışı yapabilecek.

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İzmir'de yanan alanlar için 3 günde 30 bin fidan bağışlandı

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