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İzmir'de yanan orman alanı, şubata kadar ağaçlandırılacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.09.2019 11:07 | Son Güncelleme

İZMİR'in Karabağlar ilçesinde, geçen ay çıkan orman yangınının ardından yaklaşık 1500 hektarlık alanda, ağaçlandırma çalışması başladı.

İzmir'de yanan orman alanı, şubata kadar ağaçlandırılacak

Taylan YILDIRIM/İZMİR, (DHA) - İZMİR'in Karabağlar ilçesinde, geçen ay çıkan orman yangınının ardından yaklaşık 1500 hektarlık alanda, ağaçlandırma çalışması başladı. Temizlenen yanan alanlara ilk fidan, 11 Kasım'da dikilecek. Şubat ayına kadar bölge, tamamen ağaçlandırılacak.
Karabağlar'a bağlı kırsal Tırazlı Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda, 18 Ağustos'ta çıkan ve şiddetli rüzgarın etkisiyle hızla yayılıp, Menderes ve Seferihisar ilçelerinin kırsal mahallelerine kadar ulaşan orman yangını, 53 saatte kontrol altına alınıp, söndürüldü. Yangının ardından Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, bölgeyi tekrar ağaçlandırmak için çalışmalara başladı. Ekipler, iş makineleriyle yanan ağaçların enkazını temizlerken, sahanın kara görüntüden kurtulması için de yoğun çaba gösteriyor. Orman Bölge Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, sahanın temizlenmesinin ardından şebeke çalışması ile bölgeye yeni yollar yapılacak. Ardından da teraslama çalışmalarına başlanacak. Yanan bölgenin tamamen temizlenmesi ve teraslama çalışmasından sonra sahanın geneline asli tür olan kızılçam fidanı dikilecek. Yol ve yangın emniyet şeritlerinin kenarları, olası yangınlar dikkate alınarak, ağaçlandırılacak. Buralara, yangına dayanıklı olan servi ve meyve ağaçları dikilecek. Bölgede böylece yangın önleme zonu oluşturulacak. Bölgeye ilk fidan, 11 Kasım'da dikilecek ve ağaçlandırma işlemi, şubat ayına kadar tamamlanacak.

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