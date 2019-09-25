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İzmir’de yanan ormanlar için 1 bilete 3 fidanlı oyun

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.09.2019 10:09 | Son Güncelleme

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, ilçenin yetiştirdiği yetenekli tiyatro oyuncularından Enver Öksüz tarafından sahneye konulan “Yıldız Tozu” adlı oyundan elde edilecek gelir İzmir Büyükşehir Belediyesi aracılığıyla İzmir’de yanan ormanlar için toplanan havuza bağışlanacağı açıklandı.Hazırladıkları proje hakkında açıklamalarda bulunan Enver Öksüz, “Sezon öncesinde ve içinde ekip olarak düzenli toplantılar düzenliyoruz.

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, ilçenin yetiştirdiği yetenekli tiyatro oyuncularından Enver Öksüz tarafından sahneye konulan “Yıldız Tozu” adlı oyundan elde edilecek gelir İzmir Büyükşehir Belediyesi aracılığıyla İzmir’de yanan ormanlar için toplanan havuza bağışlanacağı açıklandı.
Hazırladıkları proje hakkında açıklamalarda bulunan Enver Öksüz, “Sezon öncesinde ve içinde ekip olarak düzenli toplantılar düzenliyoruz. Bu toplantılarda genel durum değerlendirmesi, yeni oyunlarla ilgili planlamalar ve sosyal sorumluluk anlamında neler yapabiliriz diye konuşuyoruz. Ağustos ayında yaptığımız toplantıda en çok üzerinde durduğumuz konu, o dönemde yaşanan toplumsal konular ve İzmir’de yaşanan orman yangınıydı. Yaşanan bu facia için farkındalık oluşturabilmek adına yeni tiyatro sezonunun ilk oyununu ‘’İzmir’de Yanan Ormanlar İçin’’ oynamayı ve burada toplanan tüm geliri yangında yok olan bölgeye bağışlamayı düşündük. İzmir Büyükşehir Belediyesi ile iletişime geçtik. İzmir Büyükşehir Belediyesi Özel Kalem Müdürlüğünden Nur Hanım ile görüştük. Proje için çok sevindiklerini, oyunda elde edilecek geliri oluşturdukları havuza bağış olarak kabul edebileceklerini iletti. Biz de bunun üzerine çalışmalara başladık ve 26 Eylül Perşembe günü saat 20.30’da ‘’1 Bilet, 3 Fidan’’ sloganıyla Ayvalık Sanat Fabrikasında İzmir’de Yanan Ormanlar İçin seyirciyle buluşacağız. Herkesi bu anlamlı projeye destek olmayı bekliyoruz” dedi.
Ayvalık Sanat Fabrikası’nda sahnelenecek olan oyunun fiyatının 30 lira olduğu öğrenilirken, oyunun biletlerine ilginin yoğun olduğu bildirildi.

İzmir’de yanan ormanlar için 1 bilete 3 fidanlı oyun

İzmir’de yanan ormanlar için 1 bilete 3 fidanlı oyun

İzmir’de yanan ormanlar için 1 bilete 3 fidanlı oyun

İzmir’de yanan ormanlar için 1 bilete 3 fidanlı oyun

İzmir’de yanan ormanlar için 1 bilete 3 fidanlı oyun

İzmir’de yanan ormanlar için 1 bilete 3 fidanlı oyun

İzmir’de yanan ormanlar için 1 bilete 3 fidanlı oyun

İzmir’de yanan ormanlar için 1 bilete 3 fidanlı oyun

İzmir’de yanan ormanlar için 1 bilete 3 fidanlı oyun

İzmir’de yanan ormanlar için 1 bilete 3 fidanlı oyun

İzmir’de yanan ormanlar için 1 bilete 3 fidanlı oyun

İzmir’de yanan ormanlar için 1 bilete 3 fidanlı oyun

İzmir’de yanan ormanlar için 1 bilete 3 fidanlı oyun

İzmir’de yanan ormanlar için 1 bilete 3 fidanlı oyun

İzmir’de yanan ormanlar için 1 bilete 3 fidanlı oyun
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