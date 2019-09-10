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İzmir’de Yanan Ormanlar İçin Konser

10.09.2019 14:57 | Son Güncelleme

18 Ağustos’ta İzmir’in Karabağlar ilçesinde başlayıp daha sonra Seferihisar ve Menderes ilçelerine yayılan yangında yok olan ormanlar için İzmir Kültürpark’ta dev bir konser düzenlendi

18 Ağustos’ta İzmir’in Karabağlar ilçesinde başlayıp daha sonra Seferihisar ve Menderes ilçelerine yayılan yangında yok olan ormanlar için İzmir Kültürpark’ta dev bir konser düzenlendi. Sanatçı Haluk Levent’in girişimiyle düzenlenen konserde Gazapizm, Anıl Piyancı, Serap Yağız, Niyazi Koyuncu, Oğuzhan Uğur, Edis, Halil Sezai, Gripin, Hayko Cepkin ve Haluk Levent sahne aldı. İzmirliler konserin düzenlendiği Kültürpark’a 10 lira ödeyerek girdi. Şarkıcılar, konserde gönüllü olarak sahne aldı. Konserden elde edilen gelir, İzmir ormanlarının korunması için yapılacak çalışmalarda kullanılacak.

“Ağaçlar yapıyorsa biz de yapabiliriz”

On binlerce kişinin izlediği konseri Anıl Piyancı başlattı. Piyancı’nın talebiyle vatandaşlar cep telefonlarının flaşlarını açarak şarkıları dinlediler. Ardından sahneye Serap Yağız çıktı. Niyazi Koyuncu ile devam eden konserde Koyuncu, ‘Cerrattepe’den İzmir’e selam olsun’ dedi.

Konserde bir konuşma yapan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “Bu şehrin Belediye Başkanı olarak, bugüne kadar birbirinden nefret eden iki ağaç hiç görmedim. Bir ormanın, diğerini katlettiğini hiç duymadım. Yeryüzünde, biz insanlardan başka birbirini esir eden canlılar olduğunu hiç işitmedim. Ağaçlar yapıyorsa, biz de yapabiliriz” diye konuştu. Soyer konsere katılan sanatçılara ve yangın söndürme çalışmalarında yer alan itfaiyecilere teşekkür etti.

Konser sabahın erken saatlerine kadar sürdü

Sahneye çıkan dördüncü isim Oğuzhan Uğur oldu. Uğur, İzmirliler’e seslenerek, “Burası İzmir mi sanıyorsunuz, burası Türkiye” dedi. Gazapizm, şarkılarını seslendirdikten sonra, “Biz sığmadık bu dünyaya, ormanları yaktık, kadınları öldürdük ama başka bir dünya mümkün” diye konuştu. Gazapizm'in arkasından sırasıyla Gripin, Halil Sezai, Hayko Cepkin de sahne aldı.

İzmir Tek Yürek Dayanışma Konseri’nin mimarı Haluk Levent sahnede, “Bir amaç vardı. Geçtiğimiz günlerdeki bu yangın ciğerimizi sökmüştü. Hiç unutturmayalım dedik. Buradaki kahramanlar mesajlar attı. O kadar çok kişi vardı ki sahneye alamadık bile” diye konuştu. Levent, saat 03.00’e kadar süren konseri İzmir Marşı ile kapattı.

Konserin ardından katılımcılar konser alanını temizlediler.

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