İzmir'de yanan ormanlık alanlar havadan görüntülendi

İZMİR (AA) - İzmir'in Karabağlar ilçesinde başlayıp Menderes ile Seferihisar ilçelerine sıçrayan ve henüz kontrol altına alınamayan orman yangını ile Urla'da söndürülen ormanlık alanları küle çeviren yangının boyutu, havadan drone ile çekilen görüntülere de yansıdı.

Urla'nın Yağcılar ile Demircili mahalleleri arasında dün çıkan ve sabaha karşı kontrol altına alınan yangında, ekipler soğutma çalışmalarına devam ediyor.

Drone görüntülerinden Demircili Mahallesi'nde biri kullanılmayan iki evin yandığı, alevlerin diğer evlere çok yaklaştığı anlaşıldı.

Karabağlar'da da drone görüntüleri, yangının verdiği hasarın boyutlarını gözler önüne serdi.

- "Mahalle olarak büyük bir facianın eşiğinden döndük"

Demircili Mahallesi sakinlerinden Ahmet Uysal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, köylerinin büyük bir tehlike atlattığını söyledi.

Alevlerin köylerinin etrafını sardığını aktaran Uysal, "Köyümüz boşaltıldı. Yaşlıları ve çocukları köyün dışına çıkardık. Biz de ekiplere kovalarla yardım ettik. Alevlerin köyümüze girmesini engelledik. Mahalle olarak büyük bir facianın eşiğinden döndük. Zeytin ağaçlarımız yandı. Yangının söndürülmesinin ardından evlerimize geri döndük." dedi.