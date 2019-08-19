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İzmir'de yanan ormanlık alanlar havadan görüntülendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.08.2019 17:24 | Son Güncelleme

İzmir'in Karabağlar ilçesinde başlayıp 500 hektarlık bölgede etkisini devam ettiren orman yangını ile ekiplerin müdahalesi sonucu kontrol altına alınan Urla'daki orman yangındaki hasarın boyutu drone ile görüntülendi - Görüntülerden Demircili Mahallesi'nde biri kullanılmayan iki evin yandığı, alevlerin diğer evlere çok yaklaştığı anlaşıldı - Urla Belediye Başkanı Burak Oğuz: - "Yanan alanların ağaçlandırması konusunda Belediye olarak üzerimize ne düşerse yapmaya hazırız"

İZMİR (AA) - İzmir'in Karabağlar ilçesinde başlayıp Menderes ile Seferihisar ilçelerine sıçrayan ve henüz kontrol altına alınamayan orman yangını ile Urla'da söndürülen ormanlık alanları küle çeviren yangının boyutu, havadan drone ile çekilen görüntülere de yansıdı.

Urla'nın Yağcılar ile Demircili mahalleleri arasında dün çıkan ve sabaha karşı kontrol altına alınan yangında, ekipler soğutma çalışmalarına devam ediyor.

Drone görüntülerinden Demircili Mahallesi'nde biri kullanılmayan iki evin yandığı, alevlerin diğer evlere çok yaklaştığı anlaşıldı.

Karabağlar'da da drone görüntüleri, yangının verdiği hasarın boyutlarını gözler önüne serdi.

- "Mahalle olarak büyük bir facianın eşiğinden döndük"

Demircili Mahallesi sakinlerinden Ahmet Uysal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, köylerinin büyük bir tehlike atlattığını söyledi.

Alevlerin köylerinin etrafını sardığını aktaran Uysal, "Köyümüz boşaltıldı. Yaşlıları ve çocukları köyün dışına çıkardık. Biz de ekiplere kovalarla yardım ettik. Alevlerin köyümüze girmesini engelledik. Mahalle olarak büyük bir facianın eşiğinden döndük. Zeytin ağaçlarımız yandı. Yangının söndürülmesinin ardından evlerimize geri döndük." dedi.

Süleyman Uysal da havanın rüzgarlı olması nedeniyle alevlerin bir anda köylerine ulaştığını vurguladı.

Mahalle sakinlerinin büyük korku yaşadığını dile getiren Uysal, "Dün bu saatlerde burada göz gözü görmüyordu. İtfaiye ve arazözler zamanında geldi. Alevler evlerimize dayanmıştı. Allah'a şükür bir can kaybı yaşanmadı. Evlerimizi boşaltırken bir şey alamadık, sadece paramızı alabildik." dedi.

- "Buranın ağaçlandırılması için elimizden geleni yapacağız"

Urla Belediye Başkanı Burak Oğuz, yangın çıktığı andan itibaren bölgede el birliğiyle bir mücadele yürütüldüğünü aktardı. Söndürme çalışmalarının ardından hasar tespit çalışması yapılması gerektiğini vurgulayan Oğuz, "Bir plan çerçevesinde buralara sahip çıkacağız. Yanan alanların ağaçlandırması konusunda Belediye olarak üzerimize ne düşerse yapmaya hazırız. Bu bölge bizim için çok önemli. Burada yaraların sarılıp buranın daha güzel ağaçlandırılması için elimizden ne gelirse yapacağız." ifadesini kullandı.

- Kavacık'ta üzüm bağları zarar gördü

Karabağlar'da çıkan ve henüz kontrol altına alınamayan diğer yangında İzmir'in dünyaca ünlü Kavacık üzümünün yetiştiği bağlar olumsuz etkilendi.

Karabağlar'a bağlı Kavacık Mahallesi'nde yaşayan 40 yaşındaki İbrahim Mantar ise yangının çıkmasının ardından dün ekiplere yardım etmek için Tırazlı Mahallesi'ne geldiğini söyledi.

Tüm gece uyumadığını belirten Mantar, "İzmir'imizin akciğerleri yandı. Tüm köylerimizin bağları yandı. Allah devletimize ve milletimize zeval vermesin. Acımız büyük. Helikopter ve dozerler müdahale ediyorlar. Durum ortada." dedi.

- Menderes Belediye Başkanı Kayalar'ın açıklaması

Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar, yangının yön değiştirerek Seferihisar ilçesine bağlı Beyler ve Gödence mahallelerine doğru ilerlediğini ifade etti.

İlçe sınırında yer alan Kuyucak ve Bahçecik mahallelerinin dün boşaltıldığını hatırlatan Kayalar, "Yangın ilçe sınırımızda bu iki mahallenin arkasında bulunan ormanlarda hala devam ediyor. Ekiplerin müdahalesi devam ediyor. Şu an itibarıyla ilçe sınırlarımızda boşaltılan başka yer yok." diye konuştu.

İzmir'de yanan ormanlık alanlar havadan görüntülendi

- İzmir'in Karabağlar ilçesinde başlayıp 500 hektarlık bölgede etkisini devam ettiren orman yangını ile ekiplerin müdahalesi sonucu kontrol altına alınan Urla'daki orman yangındaki hasarın boyutu drone ile görüntülendi - Görüntülerden Demircili Mahallesi'

İzmir'de yanan ormanlık alanlar havadan görüntülendi

İzmir'de yanan ormanlık alanlar havadan görüntülendi

İzmir'de yanan ormanlık alanlar havadan görüntülendi

İzmir'de yanan ormanlık alanlar havadan görüntülendi

İzmir'de yanan ormanlık alanlar havadan görüntülendi

İzmir'de yanan ormanlık alanlar havadan görüntülendi

İzmir'de yanan ormanlık alanlar havadan görüntülendi

İzmir'de yanan ormanlık alanlar havadan görüntülendi

İzmir'de yanan ormanlık alanlar havadan görüntülendi

İzmir'de yanan ormanlık alanlar havadan görüntülendi

İzmir'de yanan ormanlık alanlar havadan görüntülendi

İzmir'de yanan ormanlık alanlar havadan görüntülendi

İzmir'de yanan ormanlık alanlar havadan görüntülendi

İzmir'de yanan ormanlık alanlar havadan görüntülendi

İzmir'de yanan ormanlık alanlar havadan görüntülendi

İzmir'de yanan ormanlık alanlar havadan görüntülendi

İzmir'de yanan ormanlık alanlar havadan görüntülendi

İzmir'de yanan ormanlık alanlar havadan görüntülendi

İzmir'de yanan ormanlık alanlar havadan görüntülendi

İzmir'de yanan ormanlık alanlar havadan görüntülendi
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