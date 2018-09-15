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İzmir'de yangın

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.09.2018 16:05 | Son Güncelleme

Çeşme ilçesi Dalyan bölgesindeki ormanlık alanda yangın çıktı

İZMİR (AA) - İzmir'in Çeşme ilçesindeki ormanlık alanda yangın başladı.

Dalyan bölgesinde bodur ağaçların bulunduğu alanda çıkan yangına İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ve Çeşme İtfaiyesi ekipleri müdahale etti.

Ekiplerin, 2 helikopter, 1 uçak, 4 arazöz ile yangın söndürme çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.

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Anahtar Kelimeler:
çeşme ilçesi itfaiye yangın

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