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İzmir'de yangın çıkardıkları şüphesiyle 3 kişi yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.08.2019 17:41 | Son Güncelleme

Bayraklı ilçesinde otluk bölgede çıkan yangınla ilgili kamera görüntülerinde tespit edilerek gözaltına alınan 3 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

İZMİR (AA) - İzmir'in Bayraklı ilçesinde otluk bölgede çıkan ve ormanlık alana sıçrayan yangınla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Körfez Evleri çevresinde otluk alanda çıkan ve kontrol altına alınan yangınla ilgili araştırma yapan İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, bölgeye yerleştirilen mobil kameraları inceledi.

Kayıtlarda alana araçla 3 kişinin girip çıktığını gören ekipler, durumu polise bildirdi.

Polis ekiplerince kimlikleri H.B, M.G. ve M.D. olduğu tespit edilen zanlılar, gözaltına alındı.

Adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bayraklı ilçesinde 20 Ağustos'ta otlukta çıkan ve ağaçlık alana yayılan yangın, 2 helikopter ile 6 arazözün müdahalesi sonucu kontrol altına alınmıştı.

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