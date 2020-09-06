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  4. İzmir’de yangın dehşeti: 4 katlı bina alev alev yandı, anne ve bebeği kurtarıldı

İzmir’de yangın dehşeti: 4 katlı bina alev alev yandı, anne ve bebeği kurtarıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.09.2020 01:43 | Son Güncelleme

İzmir’in Bayındır ilçesinde bulunan 4 katlı apartman alev alev yandı.

İzmir’in Bayındır ilçesinde bulunan 4 katlı apartman alev alev yandı. Apartmanın altında bulunan çiçek malzemeleri sattığı öğrenilen dükkanda bulunan saksıların yangına neden olduğu ileri sürülürken, onlarca itfaiye ekibinin müdahale ettiği yangında, apartmandan bir anne ve bebeği kurtarıldı.
Yangın, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Menderes Bulvarı üzerindeki 4 katlı binada meydana geldi. Binanın altında bulunan ve çiçek malzemeleri sattığı öğrenilen dükkanda ki saksıların alev alması sonucu çıktığı ileri sürülen yangında alevler kısa sürede tüm binayı sardı. Durumu gören vatandaşlar tarafından itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine bilgi verildi. Alevler kısa sürede büyüyerek binayı tamamen etkisi altına alırken, yakın çevredeki ilçelerden de itfaiye aracı takviyesi istenildi.

Anne ve bebeği ekipler tarafından kurtarıldı
İhbar üzerine adrese gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Ekiplerin, bina içerisinde mahsur kalan anne Nevin K. (37) ile 1,5 yaşındaki bebeği Deniz K.’yı kurtardığı belirtilirken, Bayındır Kaymakamı Mehmet Ali Öztürk ve Bayındır Belediye Başkanı Uğur Demirzeren’de olay yerine gelerek yetkililerden bilgi aldı.

“Sağlık durumları iyi durumda”
Aldığımız ilk bilgilere göre can kaybımız yok diyen Belediye Başkanı Uğur Demirezen, apartmanda yaklaşık 12-13 ailenin yaşadığını belirtti. Demirezen, “Yangının çıkış nedeni ile ilgili Olay Yeri İnceleme Ekipleri incelemelerde bulunuyor. Dumandan zehirlenenler var ama kurtarılanların sağlık durumları iyi durumda. Bir tane kilitli evimiz var. Vatandaşın evde olmadığı söyleniyor. Bir baksın ekipler. İnşallah evde değildir” açıklamasını yaptı.

6 daire 3 araç alevlere teslim oldu
Onlarca ekibin müdahale ettiği yangının uzun uğraşlar neticesinde kontrol altına alınarak söndürüldüğü öğrenildi. Yangından etkilenen apartman sakinleri ile anne ve bebeği Bayındır Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. 6 daire ve 3 aracın alevlere teslim olduğu yangının çıkış nedeni ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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