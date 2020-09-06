İzmir’de yangın dehşeti: 4 katlı bina alev alev yandı, anne ve bebeği kurtarıldı

İzmir’in Bayındır ilçesinde bulunan 4 katlı apartman alev alev yandı. Apartmanın altında bulunan çiçek malzemeleri sattığı öğrenilen dükkanda bulunan saksıların yangına neden olduğu ileri sürülürken, onlarca itfaiye ekibinin müdahale ettiği yangında, apartmandan bir anne ve bebeği kurtarıldı.

Yangın, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Menderes Bulvarı üzerindeki 4 katlı binada meydana geldi. Binanın altında bulunan ve çiçek malzemeleri sattığı öğrenilen dükkanda ki saksıların alev alması sonucu çıktığı ileri sürülen yangında alevler kısa sürede tüm binayı sardı. Durumu gören vatandaşlar tarafından itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine bilgi verildi. Alevler kısa sürede büyüyerek binayı tamamen etkisi altına alırken, yakın çevredeki ilçelerden de itfaiye aracı takviyesi istenildi.

Anne ve bebeği ekipler tarafından kurtarıldı

İhbar üzerine adrese gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Ekiplerin, bina içerisinde mahsur kalan anne Nevin K. (37) ile 1,5 yaşındaki bebeği Deniz K.’yı kurtardığı belirtilirken, Bayındır Kaymakamı Mehmet Ali Öztürk ve Bayındır Belediye Başkanı Uğur Demirzeren’de olay yerine gelerek yetkililerden bilgi aldı.