İzmir’de yangın paniği

İzmir’in Çiğli ilçesinde geri dönüşüm deposunda çıkan yangın paniğe neden oldu. Kısa sürede büyüyen yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kontrol altına alındı.

Yangın, gece saat 01.30 sıralarında ilçeye bağlı Harmandalı Gazi Mustafa Kemal Atatürk Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz belirlenemeyen sebepten dolayı geri dönüşüm deposunda yangın çıktı. Yangını gören çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa sürede büyüyen yangın yapılan çalışmalar sonucunda kontrol altına alınarak söndürüldü.

Öte yandan, yangının çıkış nedeniyle ilgili itfaiye ekiplerinin çalışması devam ediyor.



