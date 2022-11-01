İzmir'de yangında dumandan etkilenen çocuk öldü

İZMİR (AA) - Alınan bilgiye göre, Barbaros Hayrettin Paşa Mahallesi'ndeki evde, dün henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye itfaiye ekibi sevk edildi. Evde bulunan 15 yaşındaki S.B, 10 aylık K.B.B'yi yanına alarak evden çıktı.

Yangının kontrol altına alınmasından sonra evde yapılan incelemede, dumandan etkilenen 3 yaşındaki Derman Acar'ın cenazesine ulaşıldı. Acar'ın cenazesi, İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma başlatıldı.

