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İzmir’de yangını söndürme çalışmaları sürüyor

YAŞAM HABERLERİ  | 19.08.2019 13:42 | Son Güncelleme

Dün İzmir Karabağlar’dan çıkan ve Seferihisar sınırlarına kadar varan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Dün İzmir Karabağlar’dan çıkan ve Seferihisar sınırlarına kadar varan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor. Halen tam olarak kontrol altına alınmayan yangın 500 hektarlık alanda etkili olurken bölge havadan görüntülendi.
Dün İzmir’in Karabağlar ilçesine bağlı Tırazlı Mahallesi’nde başlayan orman yangını, rüzgarın da etkisiyle Seferihisar sınırlarına kadar sıçradı. Yangına müdahale, dünden bu yana devam ederken Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yangının 500 hektarlık bir alanı etkilediğini belirtti. Tam olarak kontrol altına alınmayan ve yer yer tütmelerin yaşandığı yangına müdahale için etkin bir çalışma sergileniyor. Bu kapsamda 13 helikopter ve 92 arazöz kullanılıyor.
Devam eden yangının, ağırlıklı olarak Beyler, Çamtepe, Efemçukuru, Gödence, Kuyucak ve Eski Orhanlı’da etkili olduğu görüldü. Yangının, dün akşam saatlerinde tedbiren boşaltılan eski Orhanlı köyüne 100 metre kala söndürüldüğü görüldü. Eski Orhanlı sakinleri, bu sabah saatlerinde yeniden evlerine döndü.
Bakan Pakdemirli, sabah yaptığı açıklamada, boşaltılan köylerle ilgili herhangi bir sorunun olmadığını ancak çeşitli yerlerde dört evin kısmen yandığını ifade etti.
Öte yandan çevre sakinleri de devam eden yangını söndürme çalışmalarını izledi. Bazı vatandaşlar, cep telefonları ile görüntü alırken bazı vatandaşlar da kendi imkanlarıyla yangını söndürmeye çalıştı.

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