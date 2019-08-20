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İzmir'de yangınların ardından fidan dikme kampanyası

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.08.2019 15:16 | Son Güncelleme

Kentteki birlik, borsa ve odalar tarafından, yeni orman alanlarının oluşturulması amacıyla "Doğaya Destek Ol" kampanyası başlatıldı

İZMİR (AA) - İzmir'de, kentin farklı noktalarında çıkan, yüzlerce hektarın zarar gördüğü orman yangınları sonrası, "Doğaya Destek Ol" sloganıyla fidan dikme kampanyası başlatıldı.

İzmir Ticaret Odası, Ege Bölgesi Sanayi Odası, İzmir Ticaret Borsası, İMEAK Deniz Ticaret Odası ve Ege İhracatçı Birlikleri tarafından "Doğaya Destek Ol" sloganıyla fidan dikme kampanyası düzenlendi.

Bu kapsamda yapılan ortak açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İzmir'de meydana gelen yangınlar, hepimizin yüreğini yaktı. Gördük ki yangın konusunda tüm hemşehrilerimizin özellikle sıcak yaz günlerinde çok daha dikkatli olması, yetkililere bilgi verme noktasında geç kalmaması gerekiyor. Büyük üzüntü duyduğumuz yangın felaketine karşı ortak harekete geçerek, fidan dikme kampanyası başlatma kararı aldık.

İnanıyoruz ki İzmir'deki tüm kurumlar ve vatandaşlarımız ağaçlandırma konusunda gereken desteği sağlayacaktır. El birliğiyle hareket ederek yanan ormanlık alanların telafisini en kısa sürede yapacağız."

Yangında sadece ağaçların değil ormanda yaşayan canlıların da büyük ölçüde zarar gördüğüne işaret edilen açıklamada, "Yangında yaralanan hayvanların tedavisi için İzmir Veteriner Hekimleri Odasının başlattığı kampanyaya her türlü desteği vermeye hazırız." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, yangınların söndürülmesi için günlerdir aralıksız mücadele eden Tarım ve Orman Bakanlığı, İzmir Büyükşehir Belediyesi ile tüm ekiplere teşekkür edildi.

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