İzmir'de yankesicilik zanlısı üç kadın tutuklandı

İZMİR (AA) - İzmir'de kadınların çantalarından yankesicilik yöntemiyle cep telefonu ve cüzdan çaldıkları tespit edilerek gözaltına alınan 3 kadın tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, kentte meydana gelen 7 cep telefonu ve bir cüzdanın çalınması olaylarıyla ilgili şikayetler üzerine çalışma başlattı.

Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, hırsızlık olaylarını yankesicilik yönetimiyle gerçekleştiren 3 kadının eşkalini belirleyerek zanlıların kimlik bilgilerini tespit etti.

Güven timleriyle birlikte operasyon düzenleyen ekipler, S.D, S.T. ve G.İ'yi Güney Mahallesinde gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.

Özellikle çantalı kadınları hedef alarak takip eden zanlıların, mağaza, otobüs durağı, alışveriş merkezi gibi kalabalık yerlerde değişik kılıklara girerek cep telefonu ve cüzdan çaldıkları iddia edildi.

Şüphelilerin daha önce de hırsızlık suçlarından sabıkalarının bulunduğu bildirildi.