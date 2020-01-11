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  4. İzmir’de yanmış ceset bulundu

İzmir’de yanmış ceset bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.01.2020 13:14 | Son Güncelleme

İzmir’in Torbalı ilçesinde, alkol bağımlılığı tedavisi gördüğü ifade edilen kişinin cesedi yanmış halde bulundu.Edinilen bilgiye göre olay, Torbalı ilçesi Çapak Mahallesi’nde meydana geldi.

İzmir’in Torbalı ilçesinde, alkol bağımlılığı tedavisi gördüğü ifade edilen kişinin cesedi yanmış halde bulundu.
Edinilen bilgiye göre olay, Torbalı ilçesi Çapak Mahallesi’nde meydana geldi. Hüseyin Özcan’dan (57) haber alamayan arkadaşları, Özcan’ın evine gitti. Özcan’ın yanmış cesedi, evinin önünde arkadaşları tarafından bulundu. Hüseyin Özcan’ın arkadaşları, hemen durumu jandarmaya bildirdi. Bölgeye gelen jandarma, minderin üzerindeki cesedin yanında kolonya ve sigara izmaritleri de buldu. Ceset, savcılık incelemesi sonrası İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
57 yaşındaki Hüseyin Özcan’ın evli ve iki çocuk babası olduğu öğrenilirken, Özcan’ın bir süredir alkol bağımlılığı tedavisi de gördüğü belirtildi.

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