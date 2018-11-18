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İzmir'de yanmış halde erkek cesedi bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.11.2018 23:47 | Son Güncelleme

Tire ilçesinde şarampole yuvarlanmış ve yanmış otomobilde erkek cesedi bulunmasıyla ilgili 1 kişi tutuklandı

İZMİR (AA) - İzmir'in Tire ilçesinde şarampole yuvarlanmış ve yanmış otomobilde erkek cesedi bulundu.

Alınan bilgiye göre, Mahmutlar Mahallesi'nde kayıp otomobil ihbarı alan Jandarma ekipleri arama çalışması başlattı. Çalışmalar sonucunda otomobil, şarampole yuvarlanmış ve yanmış halde bulundu. Ekipler, yaptıkları incelemede araç içinde yanmış erkek cesedi buldu.

Ahmet Çakmak'a (52) ait olduğu iddia edilen ceset, kimlik tespiti ve otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatan Jandarma ekipleri şüphelendikleri F.P'yi gözaltına aldı.

Ellerinde yanıklar bulunan F.P'nin ifadesinde, önceki gece ödünç aldıkları bir arabayla Ahmet Çakmak'la Yeniçiftlik Mahallesi'nde eğlenmeye gittiklerini, kazayı ve araçtan nasıl çıktığını hatırlamadığını söylediği öğrenildi.

F.P. jandarmadaki işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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ceset otomobil Tire

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