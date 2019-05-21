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İzmir'de yapılan 15 bin kişilik caminin yüzde 90'ı tamamlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.05.2019 10:31 | Son Güncelleme

İZMİR'in Konak ilçesinde Nevvar Salih İşgören Vakfı tarafından yaptırılan ve inşaatı süren Nevvar Salih İşgören Ulu Camisi için bugüne kadar 60 bin metreküp beton, 10 bin ton da demir kullanıldı.

Umut KARAKOYUN/İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Konak ilçesinde Nevvar Salih İşgören Vakfı tarafından yaptırılan ve inşaatı süren Nevvar Salih İşgören Ulu Camisi için bugüne kadar 60 bin metreküp beton, 10 bin ton da demir kullanıldı. Tamamlandığında 15 bin kişinin aynı anda ibadet edebileceği caminin, 90 metre yüksekliğinde 4 minaresi olacak. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, caminin kaba inşaatının temmuz ayı içerisinde tamamlanacağını söyledi. İzmir'de merhum Nevvar-Salih İşgören çiftinin vasiyeti üzerine, Konak'ın Çınarlı Mahallesi'nde 2017 yılı Ağustos ayında yapımına başlanan Nevvar Salih İşgören Ulu Camii'nde çalışmalar 150 işçi ile sürdürülüyor. Caminin zemine, 2 bin fore kazık çakıldı. Çalışmalar kapsamında şu ana kadar 60 bin metreküp beton dökülürken, yine 10 bin ton da demir kullanıldı. Yapımı bittiğinde 43 metre çapındaki kubbesiyle dünyanın en büyük kubbeli camileri arasında yer alacak. Camide aynı anda 15 bin kişinin ibadet edebileceği belirtildi. 'YÜZDE 90 ORANINDA TAMAMLANDI' AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, çalışmaları yerinde inceleyip, cami ile ilgili bilgi verdi. Dağ, yapımı Nevvar Salih İşgören Vakfı tarafından sürdürülen caminin, 90 metre yüksekliğinde 4 minareye sahip olacağını söyledi. Dağ, "İnşaat, yüzde 90 oranında bitti. Temmuz ayı sonu gibi kaba inşaatı tamamen bitecek. Buraya 2 bin fore kazık çakıldı. Bu da 50 kilometrelik uzunluk demek. 43 metrelik kubbesi var. Geniş kubbesi açısından dünyada ikinci. 20 bin metrekare inşaat alanı var. Caminin inşaatı geldiği aşama ile kendini göstermeye başlayan bir eser oldu. Bundan sonra da yine arkadaşlarımızla birlikte bu sürecin takipçisi olacağız ve şehrimize bu güzel eseri kazandıracağız" dedi. Hamza Dağ, caminin 400 yıl ayakta kalabileceğini belirterek, "Tamamen Osmanlı mimarisine sahip. Projesi, Millet Camisi'ni çizen mimar tarafından hazırlandı. 240 araçlık bir otoparkı var" diye konuştu. Caminin İzmir'de herkesin rahatlıkla gelebileceği merkezi bir bölgede bulunduğunu belirten Hamza Dağ, "Nevvar Salih İşgören Vakfı yönetimi, mütevelli heyeti önemli fedakarlık yaptı. Ciddi bir süreç yaşandı. Hepsi burada bu işin altına imza attı" dedi.

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