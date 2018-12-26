İzmir'de yasa dışı geçişe 6 tutuklama

İZMİR (AA) - İzmir'in Urla ilçesinde düzenlenen operasyonda yasa dışı geçişi organize ettikleri gerekçesiyle yakalanan 7 kişiden Suriye uyruklu olan 6'sı tutuklandı.

Alınan bilgiye göre Urla Jandarma Komutanlığı ekipleri, yasa dışı geçiş için kullanıldığı tespit edilen 35 MJ 728 plakalı minibüsü bir süre takip ederek Zeytineli Mahallesi Böğürtlen Koyu mevkisinde durdurdu.

Lastik bot, motor ve çok sayıda can yeleği ele geçirilen minibüste 16 Filistin, 10 Eritre ve 6 Suriye uyruklunun yanı sıra Türk vatandaşı İ.H.Y'nin bulunduğu tespit edildi.

Yapılan soruşturma kapsamında İ.H.Y ile Suriye uyruklular Hamdu Ramadan, Abdurrahman Hajtugma, Muhammet İbrahim, Ahmet Azab, Muhammet Taris ve Muhammet Ahmet Turki, yasa dışı geçişi organize ettikleri suçlamasıyla gözaltına alındı.

İşlemlerin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Türk vatandaşı İ.H.Y, adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı, diğer zanlılar tutuklandı.

Yakalanan 26 yabancı uyruklu ise işlemlerinin yapılması için İzmir Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

