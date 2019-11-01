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İzmir'de yasa dışı geçişi organize eden 8 kişi tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.11.2019 14:06 | Son Güncelleme

İzmir'de yasa dışı geçişi organize eden 8 kişi tutuklandı

İZMİR (AA) - İzmir'de polisin yaptığı 3 operasyonda düzensiz göçmenlerin Yunan adalarına geçişini organize ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 8 kişi tutuklandı, 84 düzensiz göçmen yakalandı.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticaretiyle Mücadele Şubesi ekipleri, düzensiz göçün önlenmesine yönelik yaptığı 3 operasyonda 25 Suriye, 22 Filistin, 31 Somali ve 6 Irak uyruklu olmak üzere toplam 84 kişiyi yakaladı.

Operasyonlarda yasa dışı geçişleri organize ettiği iddia edilen 8 kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Düzensiz göçmenler de işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

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Anahtar Kelimeler:
düzensiz göçmen yasa dışı geçiş

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