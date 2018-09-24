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İzmir'de yasa dışı göçle mücadele

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.09.2018 15:52 | Son Güncelleme

İzmir'de polis ve MİT Bölge Başkanlığı'nca ortak düzenlenen operasyonlarda son bir haftada yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 66 yabancı uyruklu yakalandı - Yasa dışı geçişi organize ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı

İZMİR (AA) - İzmir'de yasa dışı göçle mücadele kapsamında polis ile MİT Bölge Başkanlığı'nın ortak operasyonlarında son bir haftada 66 yabancı uyruklu yakalandı.

Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticaretiyle Mücadele Şubesi ile İzmir MİT Bölge Başkanlığı'nca yasa dışı göçle mücadele kapsamında kent genelinde ortak operasyonlar düzenlendi.

Operasyonlarda yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 26 Suriye, 18 Afganistan, 15 Filistin, 6 Orta Afrika ile 1 İran olmak üzere toplam 66 yabancı uyruklu yakalandı, 33 can yeleği, 3 şambrel ve 1 şişirme pompası ele geçirildi.

Yabancı uyruklular, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Operasyonlarda organizatör olduğu iddiasıyla A.Ö. (45), S.M.E. (32), Ö.Y. (32) L.D. (51) ve D.A. (54) gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan, Ö.Y, L.D, ve D.A. tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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